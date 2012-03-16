Konserve kutusu değil fotoğraf makinesi

T24 - Kuruluşunun 60. yılı şerefine Lomography işbirliğine giden Fred Perry özel bir fotoğraf makinesi yarattı.

Lomography'nin geçtiğimiz yıl ortasında piyasaya çıkardığı, 22 mm geniş açı lensli, konserve kutusundan bozma harika fotoğraf makinesi analog fotoğrafçılar tarafından öyle beğenildi ki değişik renk ve desenlerde klonlarının ardı arkası kesilmedi.

La Sardina ailesinin en yeni üyesiyse diğerlerinden biraz daha farklı, biraz daha ayrıcalıklı.

Fred Perry tasarımcıları, markanın 60'ıncı yıldönümü şerefine La Sardina'yı alıp şık ayrıntılarla donatarak bir moda ikonu olmak üzere baştan yarattılar.

Geçen hafta Tokyo Lomography mağazasında tanıtılan bu özel makine, 140 dolarlık (yaklaşık 250 TL) fiyat etiketiyle, 10 Nisan'da dünya çapında satışa sunulacak.