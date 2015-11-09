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Kültür-Sanat

“Konservatuvar mezunlarının yüzde 80'i işsiz”

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu, oyuncuların tiyatrodan aldıkları maaşlarla geçinemediklerini dile getirdi

09 Kasım 2015 20:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu, tiyatrocunun sadece maaşıyla geçinemediğini dile getirerek, "Boş vakitlerinde dizilerde ve reklamlarda oynuyor, seslendirme yapıyor. Bu bir zorunluluk ve buna engel olmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir oyuncunun mutlu olması biraz da karnını doyurmaktan geçiyor. Oyuncunun 10-12 saatini tiyatroda geçirerek aldığı maaşla kirasını ödeyebilme imkânı yok" dedi.

 

“Oyuncuların muhtaç olduğunu düşünen yapımcılar çok küçük paralarla çalıştırıyor"

 

Tiyatro oyuncularının, ortalama bir ev kirası kadar maaş aldığını söyleyen Yazıcıoğlu, "Maaşları o kadar düşük. İster istemez boş zamanlarını dizilerde geçirmek zorundalar. Dizilerin çalışma şartlarını da düşünürseniz, oyunculara büyük fedakârlık düşüyor. Bu fedakârlık da tek taraflı. Oyuncuların buna muhtaç olduğunu düşünen yapımcılar da çok küçük paralarla onları çalıştırıyor" diye konuştu.

 

“Konservatuvar mezunlarının yüzde 80'i işsiz”

 

Açıklamasında, bugün konservatuvar mezunlarının yüzde 80'inin işsiz olduğunu da belirten Yazıcıoğlu, "Bu işsizlik tüm Türkiye'ye mal edilen bir konu. Ama kültür ve sanata merak saran gençlerin hata yapmadığını da düşünürsek, konservatuvarın ve tiyatro kulislerindeki eğitimin ülkeye yararlı olduğunu kabul edebiliriz. Tiyatronun onlara sağladığı devlet garantisinin hoşluğu, o paranın bereketi hiçbir parada yoktur. Sokakta şöhret olmuş, mankenlikten televizyona geçen, başrol oynayanları bugün müthiş bir refah seviyesine ulaşmış durumdalar. Onların eğitilmelerine büyük katkı sağlayanlar da tiyatro eğitimi görmüş oyunculardır" şeklinde konuştu.

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