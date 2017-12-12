Konsere bilet yerine mavi kapakla girdiler

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYON Kocatepe Üniversitesi\'nde (AKÜ) \'10 mavi kapak bir umut\' sloganıyla düzenlenen konserde, pop müzik şarkıcısı Buray sahneye çıktı. Konsere giriş için kişi başı 10 mavi kapak alındı. Konser sayesinde toplanan 70 binden fazla mavi kapakla 7 engelliye tekerlekli sandalye alınacak.

AKÜ Uluslararası Ticaret Finansman (UTF) Bölümü, AKÜ Öğrenci Konsey Başkanlığı ve Üniversiteli Akademik Kültür Topluluğu tarafından \'10 mavi kapak bir umut\' sloganıyla konser düzenlendi. Şarkıcı Buray\'ın sahneye çıktığı konsere girişler, pet şişelerin mavi kapaklarıyla yapıldı. Kişi başı 10 mavi kapak getiren AKÜ Atatürk Kongre Merkezi\'ndeki konsere alındı.

70 BİNDEN FAZLA KAPAK TOPLANDI

Kalabalık nedeniyle salona girişler uzayınca konser de 1 saat gecikmeli başladı. Afyonkarahisar Valiliği ve diğer sponsorların destek verdiği konsere girenler Buray\'ın sevilen şarkılarıyla eğlendi. Konserde toplam 70 binden fazla mavi kapak toplanırken, bu kapaklarla 7 engelliye tekerlekli sandalye alınacağı belirtildi.

\'YÜZLERİNİ GÜLDÜRECEĞİZ\'

Şarkıcı Buray, sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığında farklı duygular içinde olduğunu belirterek, \"Bu konsere farklı bir motivasyonla çıkıyorum. Bir de toplanan kapaklarla tekerlekli sandalye alınacak. Bu konserle engelli bireylerimizin de yüzlerini güldüreceğiz. Çok mutluyum bu tür bir etkinlikte yer aldığım için. Güzel bir gece oldu\" dedi.

\'BÜYÜK KATILIM OLDU\'

AKÜ UTF Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Fikret Yaman ise \"Hepimizin bir gün engelli olabileceğimizi düşündüğümüz için engelli kardeşlerimize yardım amacıyla bir proje hazırladık. Bu teklifimizi genç şarkıcımız Buray\'a ilettik. O da çok sevindi ve kabul etti. Konsere büyük bir katılım oldu. Yaklaşık 7 bin 500 kişi salonu doldurdu. Öğrencilerimize bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\'7 TEKERLEKLİ SANDALYE ALINACAK\'

AKÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Okan Özdemir de projeye ilişkin bir ay öncesinden çalışmalara başladıklarını aktarırken, şöyle dedi:

\"Bugün böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza atmak bizim için gurur verici. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız. Bir gün hepimiz engelli olabiliriz. Hedefimiz 50 bin kapak toplamaktı. Ama şu an bu hedefimizi geçtik. Etkinliğimizde bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Buradan toplanan kapaklarla 7 tekerlekli sandalye alabileceğiz. 7 engelli kardeşimizin yüzünde bir tebessüm oluşturacağız. Engelli bireylerimizin de hayata dahil olmalarına vesile olacağız.\"



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