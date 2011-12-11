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Konserde Kürtçe şarkı krizi

Genç Kafkas Spor Derneği tarafından organize edilen Cevdet Bağca ve Ezginin Günlüğü konserinde Kürtçe şarkı krizi yaşandı.

11 Aralık 2011 02:00

T24 - Genç Kafkas Spor Derneği tarafından organize edilen Cevdet Bağca ve Ezginin Günlüğü konserinde Kürtçe şarkı krizi yaşandı. Bağca’nın konuşmaları ve şarkılarına tepki gösteren Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Köylü, Adalet Komisyonu Başkanı Tamer Keskin ile hakim ve savcılar konseri terk etti.


Öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen konser, spor salonunda yapıldı. Konserde Ezginin Günlüğü’nden sonra sahneye çıkan Cevdet Bağca geçmişte söylediği şarkı nedeniyle 10 ay hapis yattığını belirterek, “Ben bu şarkıyı eskiden devrimci arkadaşlarım için yazdım. O kıyametleri kopardıkları kavga sizin gibi aydınlar için çok komik bir kavgadır. Çok tehlikeli bir şey belki, kimileri beni uyarıyorlar, ama keşke Kars’ta bir Ermeni’nin şarkısını okuyabilsem. Bir Tat’ın bir Terekeme’nin şarkısını okuyabilsem. Niyetim asla kimseyi incitmek değil. Niyetim şu; Biz kardeşiz. Bu devleti yöneten padişah ve saz arkadaşları duysun, niyetim budurö dedi.


Sanatçı Bağca konuşmasının ardından Türkçesi ‘oy yare’ olan ‘oy hewale’ isimli türküsünü Kürtçe okudu. Bağca’nın söylediği türkünün bitmesinden sonra protokolde bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Köylü, Adalet Komisyonu Başkanı Tamer Keskin ile hakim ve savcılar salonu terk etti. Özgün müzik söylemeye devam eden Cevdet Bağca, bu kez öğretmen ve öğrenciler tarafından protesto edildi. Protokolle birlikte organizasyonu düzenleyen Genç Kafkas Spor Derneği Başkanı Emre Okan Bayramoğlu ve dernek üyeleri de salondan ayrıldı. Başkan Emre Okan Bayramoğlu, Bağca’nın sahneye çıkmadan önce alkol aldığını ve sahnedeki davranışları nedeniyle mikrofonunun erken kapatılarak sahneden indirildiğini bildirdi.

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