T24 LogoT24 Logo
Dünya

Konser sırasında yıldırım düştü; 15'i ağır 51 yaralı!

Geçtiğimiz yıl da düzenlenen festivale de yıldırım düşmüş 33 kişi yaralanmıştı

04 Haziran 2016 19:18

Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarında batısında düzenlenen Rock am Ring festivali kapsamında gerçekleştirilen bir konser sırasında seyircilerin üzerine yıldırım düştü. Yetkililer 15’i ağır olmak üzere en az 51 kişinin yaralandığını söyledi. 

Festivalin organizatörleri, Avrupa’yı etkisi altına alan kötü hava koşullarına rağmen festivalin devam edeceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl da düzenlenen festivale de yıldırım düşmüş 33 kişi yaralanmıştı.

Orta Avrupa’da bir süredir devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda kasırga meydana geldi. Şiddetli yağışların vurduğu Almanya’da 11 kişi hayatını kaybetti.

 

 

ETİKETLER

KonserAlmanyaRock am RingYıldırım düşmesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24