Konser sırasında yıldırım düştü; 15'i ağır 51 yaralı!

Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarında batısında düzenlenen Rock am Ring festivali kapsamında gerçekleştirilen bir konser sırasında seyircilerin üzerine yıldırım düştü. Yetkililer 15’i ağır olmak üzere en az 51 kişinin yaralandığını söyledi.

Festivalin organizatörleri, Avrupa’yı etkisi altına alan kötü hava koşullarına rağmen festivalin devam edeceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl da düzenlenen festivale de yıldırım düşmüş 33 kişi yaralanmıştı.

Orta Avrupa’da bir süredir devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda kasırga meydana geldi. Şiddetli yağışların vurduğu Almanya’da 11 kişi hayatını kaybetti.