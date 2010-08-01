Konser dönüşü kaza: 5 ölü

T24- Burdur'daki konserden dönen 5 kişinin bulunduğu otomobil, Antalya'nın Korkuteli-Fethiye karayolunun 23. kilometresinde, Recep Karakuş'un kullandığı 07 RE 977 plakalı otomobil, İzmir'den Antalya'ya iş makinesi taşıyan Ahmet Baysal'ın kullandığı 14 BL 001 plakalı TIR'la çarpıştı.
Kazada Recep Karakuş, eşi Sabiha Karakuş, Saliha Şimşek, eşi Fevzi Şimşek ve arkadaşları Ahmet Tırşak hayatını kaybetti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan cesetler, Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ölen kişilerin dün gece Burdur'un Söğüt beldesindeki 12. Geleneksel Yayla Şenlikleri kapsamında düzenlenen Sinan Özen konserinden döndüğü öğrenildi.