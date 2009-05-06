Konser dönüşü kaza

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Kenan Doğulu'nun verdiği konserden dönen 2 otomobil çarpıştı. Kazada 8 üniversite öğrencisi yaralandı.



Kaza, saat 23.00 sıralarında Muttalip Yolu Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü yakınlarında meydana geldi. Kenan Doğulu'nun İki Eylül Kampüsü'nde verdiği açık hava konserinden dönen Murat Bolluk yönetimindeki 26 TN 256 plakalı otomobil ile Baki Murat Sarı yönetimindeki 34 EB 715 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Anadolu Üniversitesi öğrencileri, sürücüler Baki Murat Sarı ve Murat Bollok ile her iki arçta bulunan Banu Süzen, Selime Çam, Cansu Nuhoğlu, Tankut Şener Girgin, Dinçer Göl ve Şahin Özcan yaralandı.



Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkardı. Üniversite öğrencileri tarafından yaralılar kucaklarda, kaza nedeniyle oluşan araç konvoyu nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşan ambulanslara taşındı.



Yaralılardan Murat Bolluk, Bekir Murat Sarı, Banu Süzen, Şahin Özcan Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Selime Çam ve Dinçer Göl'ün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne, Cansu Nuhoğlu ile Tankut Şener Girgin'in ise Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



