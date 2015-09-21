Konsensus Başkanı: Erdoğan 7 Haziran'da meydanlara inmeseydi AK Parti'nin oyu yüzde 38'e düşebilirdi

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, 7 Haziran seçimi öncesi meydanlara inen ve bazı AKP'liler tarafından da eleştirilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu tutumuna ilişkin olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımeydanlara çıkmasaydı AK Parti'nin oy oranı yüzde 38'e düşebilirdi. Erdoğan'ın meydana çıkmasıyla AK Parti 3 puan oy artışı sağladığını düşünüyorum" dedi.

"AK Parti son aday listesi ile 7 Haziran'daki yanlıştan döndü" diyen Sarı, "Geçtiğimiz hafta aday listeleri açıklanmadan önce yaptığımız araştırmada AK Parti'nin oy oranı yüzde 43.3 çıktı. Çıkaracağı milletvekili sayısı ise 270. AK Parti'nin 6 vekile ihtiyacı var. 2011'de yüzde 49.8 oy alan AK Parti bunu yeniden başarabilir. AK Parti en çok kaybettiği Doğu ve Güneydoğu'dan kazanabilir. Kapı kapı dolaşıp ekonomiden bahsetmesi lazım." şeklinde konuştu.

Sabah gazetesinin sorularını yanıtlayan 821 Eylül 2015) Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı'nın açıklamaları özetle şöyle:

-Partiler aday listelerini açıkladı. Listeleri nasıl buldunuz? AK Parti'den başlayalım isterseniz.

Son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. AK Parti yanlışını gördü ve döndü. 7 Haziran'da aday listeleri hazırlanırken çok yanlışlar yapılmıştı. Şimdi yerelde etkili isimler dikkat çekiyor. Bu listede de bence bazı yanlışlar var ama 7 Haziran'daki gibi değil. AK Parti 7 Haziran'ın dersini almış görünüyor.

‘Diyarbakır'daki patlama AKP Parti'yi 2 puan aşağı çekti’

-7 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin 9 puanlık oy kaybını sadece listelere mi bağlıyorsunuz?

AK Parti %49.8 oy aldığı zaman partinin başında Erdoğan vardı. 1 yıl önce partinin başında karizmatik bir lider vardı. Erdoğan'ın çok yüksek bir hitabeti ve kitleleri etkileyen bir karizması vardı. Sokağa seslenen bir Reis vardı. Böyle bir liderin partinin başından ayrılması nereden bakarsanız bakın kafadan 5 puan götürür. Demirel ve Özal gibi karizmatik liderler de partinin başından ayrıldığında aynı durum yaşandı. Biz 7 Haziran seçimlerinden önce yaptığımız araştırmalarda %43-44'ü bulmuştuk. DiyarbakırHDP mitinginde patlayan bomba AK Parti'den en az 2 puan aşağı çekti.

‘Erdoğan meydana çıkmasaydı AKP’nin oyu yüzde 38'e düşerdi’

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmaları yapmasını muhalefet çok eleştirdi. Bu konuşmalar AK Parti açısından seçim sonuçlarını nasıl etkiledi?

Erdoğan %40.8 oyun önemli bir bölümünü yine kendisi aldı. Sayın Cumhurbaşkanımeydanlara çıkmasaydı AK Parti'nin oy oranı %38'e düşebilirdi. Erdoğan'ın meydana çıkmasıyla AK Parti 3 puan oy artışı sağladığını düşünüyorum.

-Seçimlerden sonra sandık hilelerinden ve blok oy çıkan binlerce sandıktan bahsettiniz. Bunu biraz açar mısınız?

Ben bir vatandaş olarak YSK'yı bu konuda uyardım. Bazı sandıklarda çok garip şeyler oluyor. Hakkari'de 158 kişilik bir dağ köyünde seçmen listesinde 64 kişi kayıtlı. 164 kişi oy kullanıyor. Seçimin sonucunu etkileyecek düzeyde değil ama benim oyumun güvence altına alınması lazım. Parti ayrımı yapmadan konuşuyorum. Vatandaşın %60'ı sandığın bu seçimlerde de korunamayacağını düşünüyor. İstanbul'daki abartılı güvenlik önlemini neden Van'da almıyoruz. İstanbul'da konuşması kolay. Ama kurşunun nereden geleceğini düşündüğümüz, yolların kazıldığı bir bölgeden bahsediyoruz. Bu seçimde de sandığın korunması kolay olmayacak.

-Türkiye'de muhalefet ve muhalif medyanın iktidarı, bakanları, milletvekillerini ve bürokratları fazla eleştirdiğine rastlamıyoruz. Bütün eleştiri okları Cumhurbaşkanı'nın üzerinde. Bu haksızlık değil mi?

Dünyadaki bütün tanımlara göre Erdoğan karizmatik bir liderdir. Karizmatik liderlerin seveni de sevmeyeni de çok fazladır. Eskiden bütün kötülüklerin merkezinde Demirel vardı, sonra Özal oldu. Bütün karizmatik liderlerin kaderi bu. Biraz bunda Erdoğan'ın rolü oldu. Erdoğan safları sıklaştırdı ve belki de siyaseten doğru olanı yaptı. Belki de oy oranını bu şekilde yakaladı. Onu yapmasa bu kadar yüksek oy oranını yakalayamazdı. En son aldığı oy oranı %52. Türkiye'de hangi lider tek başına bu kadar oy alabildi?

-Muhalefet ateşkesin bozulmasında da PKK medyası ile aynı dili konuşarak bütün sorumluluğu Erdoğan'a yüklemeye çalışıyor. Kamuoyu bu konuda ne düşünüyor?

Kişisel fikrim ateşkesin bozulmasında AK Parti'nin önemli bir hatası olmadı. Ama çözüm süreci zedelenmesin diye bu kadar terör örgütünün serbest bırakılması bir hataydı. PKK 7 Haziran'dan çok önce bunun işaretlerini verdi.

-Çözüm sürecinin mimarı Erdoğan'a "çözüm istemiyor" demek çok büyük haksızlık değil mi?

Erdoğan çözüm sürecine başlarken "baldıran zehiri içtik" diyordu. Bunun siyasi sorumluluğunun büyük olduğunun büyük olduğunu biliyordu. Bence çözüm sürecinin bozulmaması için elinden geleni yaptı. Hâlâ halkın %60'ı çözümü destekliyor. Bence bu süreç bitmedi. Bir gün gelecek PKK "biz artık yorulduk" diyecek ve silahı bırakacak. Dünyanın en azılı teröristi olsun şiddeti sürdüremez. Bence bugünkü operasyonlar kalekol inşaatları sırasında yapılan saldırılarla birlikte başlayacaktı. Geç kalındı.

-MHP'nin aday listesi de çok tartışıldı. Siz nasıl buldunuz?

Baştan şunu söyleyeyim. Koalisyon kurulamaması konusunda seçmen MHP'yi suçluyor ve cezalandırıyor. MHP kendisine yeni oy veren 3 puanlık seçmeni mutlu edemedi.Meral Akşener MHP için çok önemliydi. Türk sağındaki kadınlar için çok önemli bir figürdü. Türkiye'nin yarısı kadın seçmen. Erkek partisi görüntüsünden MHP'yi kurtarıyordu. Onu bırakmaması gerekiyordu. Koray Aydın'ı aday gösterirken, Meral Akşener'in liste dışı bırakılması doğru bir hamle değildi.

-Aday listelerindeki hatalar MHP'nin oy oranını etkiler mi?

Oy oranını değil ama milletvekili sayısını çok etkiler. MHP'nin milletvekili sayısında önemli bir düşüş olacak gibi görünüyor. Oy oranı çok düşmese de milletvekili sayısı 60'a kadar düşebilir. Şu anda 60-70 milletvekili arasında gidip geliyor. Hem CHP'ye hem deAK Parti'ye kaybediyor. MHP 40 günlük süreci iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ama grafikte düşüş görünüyor.

‘Listeler açıklanmadan önce AK Parti'nin oyu yüzde 43.3’

-Merak edilen soruyu en başta sorayım. Geçtiğimiz hafta yani aday listeleri açıklanmadan önce bir 1 Kasım seçimleriyle ilgili bir kamuoyu araştırması yaptınız. Hangi sonuçları elde ettiniz?

Dediğiniz gibi bu sonuçları aday listeleri açıklanmadan önce elde ettik. Aday listelerinin seçmen davranışını nasıl etkileyeceğini şu an için bilmiyoruz. AK Parti'nin oy oranı %43.3. CHP %27.6, MHP %13.8, HDP %12.6. Diğer partiler 2.7 ve bunlar hızla eriyor.

-Peki bu sonuçlar AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyor mu?

Dediğim gibi aday listeleri açıklanmadan önce yaptığımız bu araştırma AK Parti'yi tek başına iktidara taşımıyor. Yaklaşık 270 milletvekiline tekabül ediyor. Dolayısıyla AK Parti'nin 6 milletvekiline daha ihtiyacı var.

-1 Kasım seçimlerinden tek başına iktidar çıkar mı?

Hiçbir şey zor değil. Bu parti 2011'de 49.8 aldı. 2011'de bunu yapan parti bugün neden yapmasın.

-AK Parti Saadet ittifakı gerçekleşmeli miydi sizce?

AK Parti'nin Saadet Partisi ile ittifak yapma ihtiyacı yok. Taban aynı taban. AK Parti'nin Doğu ve Güneydoğu'daki düşüşün önüne geçmesi gerekiyor. En büyük düşüş bu bölgede. AK Parti nereden kaybettiyse oradan oy alması lazım.

-HÜDA PAR seçimlere katılmama kararı aldı. Oyları hangi partiye gider sizce?

Hüdapar'ın oyu AK Parti'ye gider. Zaten parti düzeyinde de buna yakın açıklamalar geldi. Yıllardır kanlı bıçaklı olduğu HDP'ye gitmeyeceği kesin.

‘AK Parti kapı kapı ekonomiyi anlatmalı’

-AK Parti sizce önümüzdeki 40 günde nasıl bir propaganda yöntemi izleyecek?

Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'in aday gösterilmesi seçim çalışmasının ekonomik söylemlerin ön plana çıkacağını gösteriyor. AK Parti "biz sizi anladık, ekonomiden taviz verdik, sizi sıkıntıya düşürdük, bunu telafi edeceğiz" diyecek. 2002'de %34'ten %47'e ekonomik gelişme ile yükseldi. Şimdi daha büyük şeyler yapması gerekiyor. Artık seçmenin beklentisi daha da yükseldi.

‘Kaynak nerden bulacaksınız, söylemi yanlıştı’

-Sürekli önümüzdeki 40 günün partiler için çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. AK Parti sizce ne yapmalı?

Ekonomiye ağırlık vermesi gerekiyor. Seçim ekonomi ile kazanılır. Ancak inandırıcı olmanız gerekiyor. AK Parti CHP'nin vaatlerine "kaynağı nerden bulacaksınız?" şeklinde cevap verdi. Bu hataydı. Geçmişte bunu muhalefet yapıyordu. Bu çok büyük bir tezattı. Başkanlık sistemi kartı erken açıldı. Başkanlık sistemini tartışmaya açmak için bir yıl sabredilseydi şu anda başkanlık sistemine geçişi konuşuyorduk.

‘İşi gücü bırakıp Doğu ve Güneydoğu'da çalışmalı’

-"En çok kaybettiğiniz yerden kazanmalısınız" diyerek Doğu ve Güneydoğu'ya işaret ettiniz. Buralarda ne yapılabilir?

Ben şu 40 günde işi gücü bırakırım insanlara Güneydoğu'da ekmek yani ekonomiyi anlatırım. Özgürlükler konusunda her şey yapıldı. Kürt diyemiyorduk. Bu günlere gelindi.AK Parti'nin "Biz size vereceğimizi verdik şimdi ekmek vereceğiz." demesi gerekiyor. Güvenlik konusunda yapılan operasyonlarla ilgili olarak halkın rahatlatılması gerekiyor. Biz size hiçbir zarar vermek istemiyoruz demesi gerekiyor. Erdoğan'ın "insan için devlet" söylemi vardı. Tekrar bu söyleme dönülmesi gerekiyor. "Ben senin için varım" söylemini çok iyi anlatması gerekiyor.