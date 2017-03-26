Konsensus araştırmasına göre evet-hayır oranları ne?

Konsensus araştırma şirketinin yaptığı son anketin sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre 'Hayır' yüzde 51 ile önde gözüküyor.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Konsensus araştırma şirketinin yaptığı referandum anketinin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. Yapılan anketin sonucuna göre vatandaşların yüzde 51,2'si 'Hayır' derken; yüzde 48,8'i 'Evet' diyor.

Eğilimlerinin referandum gününe kadar değişip değişmeyeceği sorulan yurttaşların yüzde 89’u oylarında kararlı olduğunu belirtirken, yüzde 8’i tercihinin değişebileceğini belirtti.



