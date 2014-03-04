Kongreye müdahale iddiası Fenerbahçe'yi karıştırdı

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Fenerbahçe kongresinde Başkan Aziz Yıldırım’ı devirmek amacıyla oğlu Bilal Erdoğan’ı devreye soktuğu öe sürüldü. İnternete düşen ses kaydına göre Başbakan, Yıldırım’ın rakibi eski Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın kongreyi kazanması için yoğun çaba gösteriyor. Adayların listelerine dahi müdahalede bulunuluyor.

Zaman'da yer alan haber şöyle:

Gazetelerde dün yayımlanan Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları, 2-3 Kasım’daki Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’na yapılan müdahaleyi gözler önüne serdi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında elde edilen yasal dinleme kayıtlarına göre, Başbakan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı devirmek amacıyla oğlu Bilal’i devreye sokuyor. Mehmet Ali Aydınlar’ın kongreyi kazanması adına stratejileri tek tek anlatan Başbakan, ‘Yıldırım’a vurulması gereken’ noktaları oğluna not ettiriyor. Geniş yankı uyandıran konuşmalarda Yıldırım için ‘edepsiz, namussuz’ ifadeleri kullanılıyor. Başbakan, cezaevinden çıktıktan sonra defalarca randevu talep etmesine rağmen Yıldırım ile görüşmediğini dile getiriyor. Ses kayıtları, Fenerbahçe camiasında büyük tepkiye yol açtı. Asbaşkan İlhan Ekşioğlu, Twitter’da “İşte gerçekler; bizler bazılarının gözünde namussuzmuşuz. Fenerbahçe’den bu kadar mı nefret ediyorsun?” diye yazdı. Kongre Üyesi Celal Doğan, Başbakan’ın planlarının Fenerbahçe’de ters teptiğini vurguladı. Mehmet Ali Aydınlar ise “Bana ne mesaj geldi, ne de herhangi bir telkin.” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ve internete düşen ses kayıtları, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’na yapılan müdahaleyi gözler önüne serdi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında elde edilen kayıtlara göre, Başbakan Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı devirmek amacıyla oğlu Bilal’i devreye sokuyor. Yıldırım’ın rakibi eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın kongreyi kazanması adına stratejileri tek tek anlatan Başbakan Erdoğan, ‘Aziz Yıldırım’a vurulması gereken’ noktaları da oğluna not ettiriyor.

2-3 Kasım 2013’te gerçekleştirilen Fenerbahçe kongresinde 9 bin 380 oy kullanılmış, 2 bin 383 oy alan Mehmet Ali Aydınlar karşısında 6 bin 821 oy toplayan Aziz Yıldırım, 11. seçimden de zaferle ayrılmıştı. Kulüp tarihinin en geniş katılımlı kongresi öncesinde Aydınlar’ı hükümetin desteklediği iddia edilirken yönetim listesi de AK Parti İl Yönetim Kurulu listesine benzetilmişti. ‘Başçalan’ isimli Twitter hesabından yayınlanan telefon görüşmelerinde ise Başbakan Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan aracılığıyla Fenerbahçe kongresine direkt etki ediyor.

İki parçadan oluşan ve 14 dakika süren kayıt, 3 Temmuz 2011’de patlak veren şike operasyonunu ilk günlerde ‘arınma ve temizlenme süreci’ diye tanımlamasına rağmen daha sonra Hizmet Hareketi’ne mal etmeye çalışan Başbakan Erdoğan’ın çabasını da boşa çıkarıyor. Tayyip Erdoğan’ın Aziz Yıldırım’ı devirip, yönetimi dizayn etme ve F.Bahçe’de başkanlık koltuğuna kendi istediği birini getirme planı tapelerde net şekilde anlaşılıyor.

AYDINLAR’IN KONUŞMA METNİ ERDOĞAN’DAN

Büyük yankı bulan konuşmalar, Aziz Yıldırım’ın seçim sürecinde Mehmet Ali Aydınlar’a yönelttiği “Şenes Erzik ile Başbakan’a bilgi vermek için gittiğinizde Başbakan size ‘Fenerbahçe şike yaptı mı?’ diye sorunca siz ne cevap verdiniz?” sorusundan Başbakan Erdoğan’ın duyduğu rahatsızlığı ifade etmesiyle başlıyor. Erzik, Aydınlar ile Göksel Gümüşdağ’ın da olduğu görüşmenin içeriğini Yıldırım’ın bilmesine sinirlenen Erdoğan, Aziz Yıldırım’ın açıklaması hakkında, “Edepsizce bir yaklaşım.” sözlerini kullanıyor.

Mehmet Ali Aydınlar’ın seçimi kazanma adına işlemesi gereken konulara da değinen Erdoğan, Yıldırım’ın borcu varken FenerBank kurma ve AVM yapma gibi vaatlerini eleştiriyor: “Senin 500 milyon dolar borcun var, FenerBank’ı nasıl kuruyorsun bir defa? FenerBank’ı kurman için senin 300 milyon dolar, BDDK’ya koyman lazım. Milletin çoğu bunları bilmez. Bakkal dükkanı gibi zannediyorlar, gelip banka kuracak. BDDK müsaade edecek mi? Yat limanı diyorsun. Bunun müsaadesini aldın mı? Kenan Evren Lisesi’nin yerine otel, AVM yapacağım diyor. Her şeyi yapacağım edeceğim diyor, ne yapıyorsun sen ya, dur bakalım.”

Aziz Yıldırım’ın eski yönetiminde yer alan Ahmet Ketenci (Dünürü Osman Ketenci’nin oğlu) ile Hüseyin Topbaş’ı (Kadir Topbaş’ın oğlu) aradığını ve yeni yönetime girmemelerini söylediğini belirten Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun damadı ve aynı zamanda Sabri Ülker’in torunu Ahmet Özokur’un Yıldırım’ın listesinden seçime girmesine sinirleniyor. Konuşmada Özokur için “Namussuz, menfaat düşkünü, omurgasız, karaktersiz” gibi ifadeler geçiyor. Bilal Erdoğan’ın ikinci konuşmada Özokur’un yönetimde olacağının netleşmesi sonrası söyledikleri de dikkat çekiyor: “Hakikaten enteresan ya. Gidip böyle bir namussuzun yanında (Aziz Yıldırım’ı kastediyor). Bir de sen bakanın damadısın ya, Ülker olmayı bırak.” Erdoğan da Davutoğlu’nun bu konuda görüşüne başvurduğunu, kendisinin de ‘Girmesin, ne gerek var ya. Ne işi var orada?’ dediğini aktarıyor.

‘1 oy 1 oydur’

Başbakan Erdoğan, Aydınlar’ı açıktan desteklemeyi doğru bulmazken oğlu Bilal Erdoğan’a bunu yapmamasını tavsiye ediyor ama “1 oy 1 oydur” diyerek de kongrede oy kullanmasını istiyor. Bilal Erdoğan, Aziz Yıldırım’ın “Cumhuriyet… Son kaleyi düşürmeyeceğiz” gibi sözlerini de ulusalcı kesime mesaj verme gayreti olarak değerlendiriyor. Başbakan ayrıca, Yıldırım’a bu süreçte yüz vermediğini, cezaevinden çıktıktan sonra defalarca randevu talep etmesine rağmen görüşmediğini dile getiriyor. Bilal Erdoğan da Başbakan’ın F.Bahçe’yi koruyan tavrından Yıldırım’ın nimetlendiğini kaydediyor.

Ses kayıtları Meclis gündemine taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçen konuşmalar üzerine TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Oran, Fenerbahçe Genel Kurulu’na Başbakan Erdoğan’ın müdahil olmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın yazılı cevaplamasını talep etti. CHP Milletvekili, Erdoğan tarafından TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e “Aziz Yıldırım orada durdukça, bunlara nefes aldırmayın” yönünde ayrımcılığa işaret eden bir sözlü talimat verilmiş midir?” sorusunu da yöneltti.

Taraftardan ‘sandıkta görüşürüz’ mesajı

Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen konuşma kaseti Fenerbahçeli taraftarların da büyük tepkisini çekti. Sosyal medya aracılığı ile hükümete yüklenen Sarı-Lacivertliler, “F.Bahçe’ye karşı yapılan 3 Temmuz operasyonunun hesabını sandıkta soracağız.” ifadelerini kullandı. Başbakan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın F.Bahçe kongresine müdahale ettiğini savunan taraftarlar, “Sandıkta görüşürüz.” isimli bir hashtag (gündem konusu) oluşturdu. Taraftarlar ayrıca Erdoğanlar’ın Fenerbahçe kongre üyeliğinden ihraç edilmesini istedi.

Görüşler

Biz bunlara alışığız. Fenerbahçeli yönetici Ömer Temelli, Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal arasında geçtiği iddia edilen konuşmaya ironik bir yorum getirdi. Başbakan Erdoğan’ın FenerBank projesini eleştirmesi ve bazı yöneticiler için ‘omurgasız’ sözlerini kullanmasını değerlendiren Temelli, “Banka kurmak itibar ister, o da bir tek bizde yok. Omurga o da yok.” şeklinde görüş bildirdi. Temelli ayrıca, “O kadar çok şey yaşadık ki normal bunlar.” dedi. (Fenerbahçe Asbaşkanı Ömer Temelli)

Gerçekleri biliyorduk. Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da düşüncelerini paylaşan Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu, ses kayıtları hakkında, “İşte gerçekler; bizler bazılarının gözünde NAMUSSUZMUŞUZ. Vay anasını be. Fenerbahçe’den bu kadar mı nefret ediyorsun?” diye yazdı. Ekşioğlu, taraftarların destek mesajları üzerine, “Gerçekleri başından sonuna kadar bilen ve bizimle beraber kahrolan, bugün ortaya çıkan ses kaydına bile şaşırmayan tüm dostlara selam olsun.” ifadelerini kullandı. (Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu)

Başbakan’ın planı işlemedi. Başbakan 2002’den yani göreve geldiği dönemden beri Türkiye Futbol Federasyonu’nun seçimlerine müdahil oluyor. TFF başkanlarının tamamı, Başbakan’ın arzusu, ilgisi dahilinde göreve geliyor. TFF görünürde özerk olsa bile, başkanlar köle, delegeler de esirdir. Özerklik ve demokrasi yoktur. Paralel yapı falan da yoktur. Kulüplerde de durum pek farklı değil. Kulüp başkanı işadamıysa, özgür davraması halinde uğrayacağı mezalimler de kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir. Ancak Başbakan’ın planları Fenerbahçe’de ters tepti. (Fenerbahçe Kongre Üyesi Celal Doğan)

O sözleri kullanmadım. Aziz Yıldırım’a karşı aday olan eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Başbakan Erdoğan’dan kendisine mesaj gelmediğini söyledi. Hürriyet’e konuşan Aydınlar, “Seçim konuşmalarıma bir bakın. O sözlerin hiçbirini söylemiş miyim? İki kişi arasında bir konuşma yapılmış. Ama ben orada geçen sözlerin hiçbirini söylemedim. Bana da ne mesaj geldi, ne de bu konuda herhangi bir telkin.” dedi. Ancak Aydınlar, kongre öncesi düzenlediği basın toplantısında, “Kulübün borcun 1 milyarı aştığı konuşuluyor ve çıkmış Fenerbahçe bankası kuracağım diyor.” sözleriyle Yıldırım’ın projelerini hayali bulmuştu.