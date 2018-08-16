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Yaşam

Kongreye katılmak için yola çıkan AKP'lileri taşıyan otobüs, otomobille çarpıştı: 5 ölü, 18 yaralı

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

16 Ağustos 2018 22:54

AKP'nin 18 Ağustos'ta yapılacak 6'ncı Olağan Kongresi'ne katılmak için Van’dan  yola çıkan AKP üyelerini taşıyan otobüsle otomobil çarpıştı. Kazada  4 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

AKP'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak üzere yola çıkan kadınları taşıyan, sürücüsü belirlenemeyen 63 AS 359 plakalı otobüs, Gevaş ilçesi Balaban mevkisinde karşı yönden gelen Zeki Dayan yönetimindeki 06 DJ 8700 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Dayan ile aynı araçtaki İnci Eslem, Aslihan Dayan ile Osman ve Yadigar Hadanoğlu hayatını kaybetti, Otobüste bulunan 18 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

 

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