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Dünya
Deutsche Welle

Kongre'den IŞİD'e soykırım suçlaması

Amerikan Temsilciler Meclisi IŞİD örgütünün Suriye ve Irak'ta azınlıklara karşı işlediği suçları 'soykırım' diye nitelendirdi.

15 Mart 2016 13:37


Amerikan Temsilciler Meclisi oy birliği ile aldığı kararda IŞİD'in Suriye ve Irak'ta işlediği suçları 'soykırım' olarak nitelendirdi. Bağlayıcılığı olmayan kararda ABD Başkanı Barack Obama'dan Hristiyan, Ezidi ve diğer azınlıklara karşı işlenen suçları gelecekte 'İnsanlığa karşı işlenen suç ve soykırım' olarak nitelendirmesi istendi.

Temsilciler Meclisi üyeleri bunun için perşembe gününe kadar süre tanıdı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin sözcüsü, bakanın en kısa sürede bu konuda bir açıklama yapacağını belirtti.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada ayrıca Beyaz Saray'ın BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye için bir savaş suçları mahkemesi kurulması için çabalaması yönünde bir dilekçe kabul edildi. Yapılan oylamada 392 üye dilekçeyi kabul ederken, üç üye karşı yönde oy kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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