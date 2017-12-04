Kongreden çıkıp, hastanede tedavi gören Başkan İnce'yi ziyarete gittiler

İZMİR, (DHA) - CHP Güzelbahçe İlçe Kongresi\'nde, başkanlığa yeniden seçilen Kazım Çam ile yeni yönetim kurulu üyeleri, ilk iş olarak uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce\'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İzmir\'de dün yapılan CHP Güzelbahçe İlçe Kongresi, Başkan İnce\'nin silahlı saldırıda yaralanması nedeniyle \'buruk\' bir ortamda geçti. Tek listenin çıktığı kongrede, ilçe başkanlığına yeniden seçilen Kazım Çam ve yeni yönetim kurulu üyeleri, ilk ziyaretini Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi gören İnce\'ye yaptı. Kongrenin ardından ziyaret için hastaneye geldiklerini belirten CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çam, Başkan İnce\'ye şunları söyledi:

\"Başkanım, yokluğunuzda buruk bir kongre yaşadık. Parti meclis üyelerimizin, milletvekillerimizin, partililerimizin ve 143 delegeden 132\'sinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz kongrede yeni yönetime seçilen arkadaşlarımız Filiz Ayvalığoğlu, Çağlayan Bilgen, Serkan Bulut, Celal Eltutan, Sema Özbaş, Satı Özkan, Ender Özkılınç, Alican Şimşek, Murat Türkeli, Gökhan Uzuner, Ayla Üzümcü ve Haydar Zenger ile birlikte sizi ziyarete geldik. Size \'Geçmiş olsun\' diyor, bu menfur saldırıyı yapanları şiddetle kınıyoruz. Hiçbir baskı ve saldırı, bizi doğru bildiğimiz yoldan döndüremez. Güzelbahçe\'de partimizin altı oklu bayrağını indirtmeyeceğiz, daha yükseklere çıkaracağız. Atatürk ilkelerine bağlı, cumhuriyetimizin yılmaz savunucuları olarak görevimizi kanımızın son dolmasına kadar yapacağız.\"

İNCE: İLK KEZ BİR KONGREYE KATILAMADIM

Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce de başkanlığa tekrar seçilen Çam ile yeni yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti. İnce, \"Kongrede olmayı çok istiyordum; ancak doktorlar, izin vermedi. İlk kez aranızda olamadım. İlk kez bir CHP kongresine katılamadım, çok üzgünüm\" dedi.



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