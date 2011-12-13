-Kongre'de yine Türkiye karşıtı tasarı girişimi WASHINGTON (A.A) - 13.12.2011 - Türkiye'den ''ülkedeki Hristiyanların haklarına tam olarak saygı göstermesini'' isteyen 306 nolu tasarının, bugün ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na getirilebileceği öğrenildi. İlk olarak geçen Haziran ayında ortaya çıkan tasarı, geçen Haziran ayında Dışişleri Komitesinin üyelerinden Cumhuriyetçi Parti California Milletvekili Ed Royce ile Komitenin eski başkanı ve şu anki kıdemli üyesi Demokrat Howard Berman tarafından Temsilciler Meclisi'ne, ''Kiliselerin İadesi'' başlığıyla 306 nolu tasarı olarak sunulmuştu. Ancak tasarı 5 ay geçtikten sonra tekrar ''ısıtıldı''. Şimdi, 306 nolu tasarının Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na yeniden getirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Buna göre, tasarı, ''Usul kurallarının askıya alınması (suspension of rules)'' yöntemiyle meclis gündemine bugün büyük ihtimalle getirilecek. -Yanıltıcı bir tasarı...- ABD'deki Türk toplumu ve Türk kuruluşları ise bu tasarıya şiddetle karşı. Bu konuda çalışmalara başlayan Türk toplumu, Kongre üzerindeki çalışmalara ve baskılara hız verdi. Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) Yönetim Kurulu üyesi Günay Evinch (Evinç), AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Genel Kurul'a gelecek tasarının, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin temmuz ayındaki torba yasa tasarısı içine eklenen metinle aynı olacağını belirten Evinch, ''Geçtiğimiz Temmuz ayında yoğun çabalar sonucunda 'Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altındaki Hristiyanları kasten yok ettiği' gibi ifadelerin metinden çıkarılmasını sağlamıştık, şimdiki tasarıda da bu ifade yer almayacak ama yine de bu yeterli değil. Çünkü, Türkiye, ağustos ayında azınlık mallarının iadesiyle ilgili kanun hükmünde kararname çıkarmıştı. Özellikle de bu kararnameden sonra bu tasarının hiçbir güncel geçerliliği kalmadı. Dolayısıyla bunu yanıltıcı, zamansız, olumsuz ve kötü niyetli bir yaklaşım olarak görüyoruz. Tasarının herhangi bir şekilde onaylanmasını istemiyoruz'' dedi.