Kongrede ‘taciz etti’ iddiası

T24 - Galatasaray’da Mali Kongre’de yönetimin ibra edilmemesi ile ilgili olarak açılan davada işadamı Erol Aksoy’un kadın avukatı sözle taciz ettiği öne sürüldü.







Hatemi, yardımcısı kadın avukatın duruşma çıkışı taciz edildiğini öne sürdü.

Galatasaray’da Mali Kongre’de yönetimin idari yönden ibra edilmemesi için açılan davada Kayhan Berberoğlu’nun avukatı Fatma Kezban Hatemi ile tedbirin kaldırılması için dava açan Galatasaraylılar arasında gergin anlar yaşandı. Hatemi’nin yardımcısı olan kadın avukatın duruşma çıkışında kulüp üyesi Erol Aksoy tarafın tacize uğradığı iddia edildi.

İddiaya göre; tedbirin kaldırılması için dava açan Sinan Kalpakçıoğlu, mahkeme çıkışında Hatemi’ye “G.Saray’ı mahvetmek için çalıştınız” diyerek sözle sataşırken, Hatemi de bu sataşmalara aynı sertlikle karşılık vererek, “Ben üye değilim işimi yapıyorum” dedi. Sinan Kalpakçıoğlu ise Hatemi’ye “Üye olamazsınız zaten” diye cevap verdi. Ayrıca mahkeme koridorlarında bazı Galatasaray üyeleri Hatemi’ye “150 bin dolar için koca kulübü batırmaya çalıştın” diye sataştı.





'Davacıyım bırakmayın'



Bu arada davaya müdahil olarak katılan kulüp üyesi Erol Aksoy’un da mahkeme sonrasında Kezban Hatemi’nin yardımcısı kadın avukata sarılarak, “Ne kadar güzelsin” diye taciz ettiği ileri sürüldü.



Avukat Kezban Hatemi, mahkemede bulunan güvenlik güçlerine, “Bu adamı bırakmayın, davacıyım” diye seslendi. Buna karşın yoğun kalabalıkta Erol Aksoy mahkemeyi terk etti.

Kulüp üyesi Erol Aksoy