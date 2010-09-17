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Dünya

KONGRE YAKININDA SİLAHLI KİŞİ VURULDU  WASHINGTON (A.A)

17 Eylül 2010 18:22

-KONGRE YAKININDA SİLAHLI KİŞİ VURULDU  WASHINGTON (A.A) - 17.09.2010 - ABD kongre binası yakınında polise silah doğrultan bir kişi, kongrenin güvenliğinden sorumlu polisler tarafından vuruldu.  Washington'da, Amerikan kongresinin güvenliğinden sorumlu polisin sözcüsü, yerel saatle bu sabah kongre polisinin, kendilerine silah doğrultan bir kişiye, silahını bırakması uyarısında bulunduğunu, uyarıyı dinlemeyen kişinin polis tarafından vurulduğunu bildirdi.  Adı açıklanmayan silahlı kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi ancak sağlık durumuyla ilgili başka bilgi verilmedi. Olayda başka yaralı bulunmadığı ve soruşturma açıldığı bildirildi. 

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