-KONGRE ÜYELERİNE RET ÇAĞRISI WASHINGTON (A.A) - 21.06.2011 - ABD'deki Türk kuruluşları, Kongre üyelerine, geçen hafta Temsilciler Meclisi'nde sunulan Türkiye karşıtı iki tasarıyı reddetmeleri çağrısı yaptı. ABD'deki Türk çatı kuruluşları Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi'nin (ATAA) yeni başkanı Ergün Kırlıkovalı ile Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Kaya Boztepe, Kongre üyelerine, tasarıları sert dille eleştiren ortak bir mektup gönderdi. Kırlıkovalı ve Boztepe, mektuplarında, "ABD'de 500 binin üzerinde Türk Amerikalı ve 300 bin Türki Amerikalı'yı temsil eden çatı kuruluşlarının başkanları olarak, sizi 304 ve 306 numaralı tasarıları reddetmeye ve karşı çıkmaya çağırıyoruz" ifadesine yer verdi. Tasarıların büyük hatalar ve hakaret edici ifadeler içerdiğini, Türk ve Müslüman karşıtı bir önyargıyı yansıttığını ve Türk kökenli Amerikalılara yönelik tehlikeli bir nefret atmosferi yarattığını belirten Kırlıkovalı ve Boztepe, sözkonusu tasarıların Türk-Amerikan ilişkilerine zarar verici olduğunu da vurguladı. Bu arada ABD'deki Türk ve Azeri Amerikan toplumu, tasarıların aleyhinde mektup kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde, ülkedeki Türk ve Türki Amerikalılar, ilgili Amerikan makamlarına ve medya kuruluşlarına, tasarılara tepkilerini ortaya koyan mektuplar göndermeye çağrıldı. Merkezi Washington'da bulunan Turkish Coalition of America'nın (TCA) Başkanı Lincoln McCurdy de Temsilciler Meclisi'ne sunulan yeni Ermeni tasarısıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, TCA ve tüm Türk Amerikan toplumunun, yeni bir Ermeni tasarısının sunulmasını kaygıyla izlediğini ifade ederek, Kongre üyelerini, sözkonusu tasarıyla aralarına mesafe koymaya çağırdı.