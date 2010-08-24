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Dünya

Kongo'da vahşet: Kadın ve çocuklara tecavüz

Ruanda ve Kongolu militanların, ülkenin doğusundaki bir kasabada 200 kadın ve 4 erkek çocuğuna tecavüz etti...

24 Ağustos 2010 03:00

T24 - Ruanda ve Kongolu militanların, ülkenin doğusundaki bir kasabada 200 kadın ve 4 erkek çocuğuna tecavüz ettikleri açıklandı.

Kongo'nun doğusunda, BM Barış Gücü üssüne sadece birkaç mil mesafede bir bölgede Ruandalı ve Kongolu militanların yaklaşık 200 kadını ve bir grup erkek çocuğunu dört gün alıkoyarak tecavüz ettiği bildirildi. 

Olayla ilgili açıklamayı, Uluslararası Medika Kolordu'da görev yapan Will F. Cragin yaptı. 

Cragin, militanların Luvungi kasabasını ve çevre köyleri ele geçirdiğini, saldırıdan bir gün sonra öğrendiklerini açıkladı.

Bu tarihi 30 Temmuz olan açıklayan Cragin, BM üssüne sadece 16 kilometre mesafedeki kasabaya, militanların 4 Ağustos'ta kendi istekleriyle gitmelerinin ardından girebildiklerini söyledi. 

Çatışma çıkmadığını ve ölen olmadığını kaydeden Cragin, sayıları 200 ila 400 kadar olduğu sanılan militanların bölgeyi ''talan ettiğini ve kadınlar ile erkek çocuklarına sistematik tecavüz uyguladığını'' belirtti.  ,

Birçok kadının, çocuklarının ve eşlerinin önünde ve üçten fazla farklı kişi tarafından tecavüze uğradığını belirttiğini ifade eden Cragin, uluslararası ve yerel sağlık görevlilerinin şu ana kadar 179 kadını tedavi ettiğini ancak bu sayının artabileceğini bildirdi. 

Yerel sağlık yetkilileri de tecavüze uğrayanlar arasında dört erkek çocununun olduğunu da kaydetti. 

Olayın üzerinden üç hafta geçmesine karşın vahşet konusunda henüz bir açıklama yapmayan BM yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü belirtmekle yetindi.

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