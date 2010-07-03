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Dünya

Kongo'da tanker patladı: En az 200 ölü

Afrika ülkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC), bir petrol tankerinin patlaması sonucu 200'den fazla kişinin öldüğü belirtildi.

03 Temmuz 2010 03:00

T24 - Afrika ülkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC), bir petrol tankerinin patlaması sonucu 200'den fazla kişinin öldüğü belirtildi.

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Yerel yetkililer, patlamada 100 kişinin de yaralandığını söyledi.


Olayla ilgili henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.



"Ölenler arasında BM askerleri de var"

Kazada ölen yaklaşık 200 kişi arasında, BM barış gücü askerlerinin de olduğu bildirildi.
Kivu vilayeti Valisi Marcellin Cisamvo, ülkenin doğusunda dün gece meydana gelen olayda yakıt tankerinin önce devrildiğini sonra da patladığını söyledi.


Cisamvo, Kivu'daki kazada bazı kişilerin yakıt çalmaya çalışırken öldüğünü, ancak ölenlerin çoğunun civardaki evlerde Dünya Kupası maçını seyreden kişiler olduğunu ifade etti.

Kazada 100 kişinin de yaralandığını bildiren Cisamvo, insanların petrol tankerine yaklaşmasını önlemeye çalışan BM barış gücünden bazı askerlerin de hayatını kaybedenler arasında bulunduğunu kaydetti.



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