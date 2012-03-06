Kongo'da ölü sayısı 236'ya yükseldi

T24 - Kongo'nun başkenti Brazzaville'deki bir silah deposunda Pazar günü meydana gelen patlamalarda ölenlerin sayısı 236'ya yükseldi.

Kongo Radyosu, Brazzaville'deki morga 236 cesedin getirildiğini duyurdu.

Patlamalarda silah deposu yakınlarındaki birçok bina yıkılmış ve yüzlerce kişi enkaz altında kalmıştı. Yıkılan binalar arasında iki kilise ile bir de hastane bulunuyor.

Arama kurtarma ekipleri, küçük çaplı patlamalar hala devam ettiği için enkaz altındakilere ulaşamıyor.

Yetkililer, patlamanın ardından çıkan yangının ikinci bir silah deposuna sıçramasını engellemek için yoğun çaba harcandığını açıkladı.

Hükümet sözcüsü Bienvenu Okyemi, patlamaya kısa devrenin yol açmış olabileceğini söyledi.

Ulusa seslenen Devlet Başkanı Denis Sassou-Nguesso ise olayı "talihsiz bir kaza" olarak niteledi.