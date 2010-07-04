Kongo'da ölenlerin sayısı 232'ye ulaştı

T24 -

DKC’deki BM misyonu yetkilileri ölü sayısının en az 220 olduğunu belirtirken, kazanın meydana geldiği Sange’de görev yapan bir polis yetkilisi, olayda 232 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.Tankerin devrilmesinden bir saat sonra infilak ettiğini kaydeden görgü tanıkları, patlamanın, bir yağmacının havanın kararmasıyla elindeki gaz lambasını yakması sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirtti.Kızılhaç, kazada yaşamını yitirenlerden en az 61’inin çocuk, 36’sının kadın olduğunu bildirdi. Görkü tanıkları ve yetkililer patlama sırasında ölenlerin çoğunun devrilen tankerin etrafındaki derme çatma gecekondularında Dünya Kupası maçı izlediğini aktardı.