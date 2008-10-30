Kongo'da 45 bin mülteci kaçıyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde isyancı güçlerin Goma kentine ilerlemesi üzerine paniğe kapılan yaklaşık 45 bin mülteci, bölgedeki mülteci kampından kaçtı



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcüsü Ron Redmond, ülkenin doğusundaki Goma yakınlarında bulunan Kibati kampındaki tüm mültecilerin, hükümet güçlerinin güneye doğru çekildiğini gördükten sonra eşyalarını toplayarak kamptan ayrıldığını söyledi.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hükümet güçlerinin, bugün Goma'yı terk ettiği ve Goma ile 100 kilometre uzaklıktaki Bukavu kenti arasındaki Minova bölgesine konuşlandığı bildirilmişti.



Tutsi general Laurent Nkunda'ya bağlı isyancıların pazar günü başlattığı yeni saldırılar yüzünden, Goma'daki BM personelinin çoğu tahliye edildi.



İsyancı Tutsi general hükümetle görüşmek istiyor



Kuzey Kviu'nun başkenti Goma'yı kuşatan Tutsi general Nkunda, AP'ye telefonla yaptığı açıklamada, hükümetle, güvenlik durumu ve Çin'le yapılan 5 milyar dolarlık madencilik anlaşmasını görüşmek istediğini söyledi.



Goma'ya ulaştıktan sonra ilan ettiği ateşkesin amacının, kentte kaosu önlemek olduğunu söyleyen General Nkunda, BM Barış Gücü askerlerinin mültecilerin evlerine dönmelerine yardım etmesini istediğini kaydetti.



Hükümetin savaşmayı bırakması için kendisine önerdiği 2,5 milyon doları reddettiğini belirten Nkunda, "Kongo halkını koruma misyonunu bırakamayacağını" söyledi.



Darfur'a mı benzeyecek?



Olayların, Sudan'da 4.5 yıl önce başlayan ve 200 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan Darfur katliamının bir benzerine dönüşmesinden korkuluyor.