-Kongo'da 100'den fazla tutuklu cezaevinden kaçtı KİNŞASA (A.A) - 26.09.2011 - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) 100'den fazla tutuklu ve hükümlü firar etti. Batı Kasai Valisi Hubert Kabasubabu Katulondji, Tşikapa'daki cezaevinde hasta bir tutuklunun hastaneye sevki sırasında 114 tutuklu ve mahkumun kaçtığını belirtti. Vali, polisin 90 firariyi yakaladığını, bir tutuklununsa öldüğünü söylerken bir görgü tanığı, 2 kişinin vurularak öldürüldüğünü ifade etti. Tutuklu ve mahkumların cezaevinde gıda ve su olmamasından şikayet ettiği kaydedildi. DKC'nin Lubumbaşi kentindeki cezaevinden de bu ayın başında yaklaşık 970 tutuklu kaçmıştı.