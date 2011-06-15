Konfuçyüs’e ‘Allahım’ dedirttiler

T24 - Hülya Karabağlı / ANKARA

İşte Konfuçyüs yanlışları:

Çin diliyle yazılan çeşitli eser ve kitapların Türkçe çevirisinde ‘bu kadarı da olmaz’ dedirten hatalar yapıldığı ortaya çıktı. Polis Koleji öğrencileri, yayınladıkları dergi için internetten yararlanınca Çin filozofu Konfuçyüs, ‘Allahım’ dedi. Dergide, Konfuçyüs, “Allahım bana bahçesi çiçek, rafları kitap dolu bir ev ver, başka bir şey istemem” diyor.Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sinoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Okay, Çin dilinde yazılan ve piyasada satılan kitapların adları ve içeriklerinin telafisi zor hatalarla dolu olduğunu anlattı. T24’e konuşan Prof. Okay, kitapların Fransızca ve İngilizceden Türkçe’ye çevrildiğini söyledi ve “Çince bilinmediği için İngilizce ve Fransızca’dan motomot çeviri yapılmış. Üstelik bu çeviriler yapılırken taraf tutulmuş” dedi.“Doğru ile yanlış iç içe girmiş durumda. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamak neredeyse imkansız” diyen Prof. Okay’ın, tek tek örneklerle sıraladığı hatalar zincirleri şöyle:“Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı”, “Zen Budizmi ve Dolmuşa Binme-İnme Sanatı gibi kitapların adları yanlış. Bu kitap adlarına bakarak biz de kitap adları önerebiliriz. Tarafımızdan Önerilen Kitap Adları: Mevlana ve Asansöre Binme - İnme Sanatı, “Nasrettin Hoca ve Bilgisayar Teknikleri”, “Yunus Emre ve Ticarette Verim Artırıcı Yöntemler.”Atatürk, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2000 – 2005 yıllarını kapsayan, beş yıllık büyük proje başlattı. “Türklerle İlgili Çince Belgelerin Türkçeye Kazandırılması Projesi” adını taşıyan çalışma sonucunda kurum kitap bastırdı. Göktürk’lerden söz eden metnin Türkçeye çevirisinde, “Türkler” deniliyor. Oysa, Çince metinlerde “Türk” sözcüğü geçmiyor. “Göktürkler ve hemcinsleri” deniliyor.“Türk Mitolojisi” adlı eserin “Ergenekon Efsanesi” ile ilgili sayfasında, “Rivayete göre Göktürklerin ataları Lin devleti tarafından yenilgiye uğratılarak tümüyle yok edilirler” şeklinde bir ifade var. Böylelikle, tarihte asla var olmamış olan bir “Lin Devleti” yaratılmış.İnternet aracılığıyla yayılan bilimsel kirlilik ise ciddi boyutlarda. Çin ile ilgili herkes kafasına göre bir şeyler yazıyor. Polis Koleji öğrencilerinin çıkardığı dergide Konfuçyüs’ün bir sözüne yer verilmiş: “Allahım bana bahçesi çiçek, rafları kitap dolu bir ev ver, başka bir şey istemem.” Konfuçyüs böyle bir şey demiş mi, buna değinmeyeceğim. Tümcenin başındaki “Allahım” sözcüğü, bilgi kaynağının ne kadar güvenilir olup olmadığını gözler önüne sermektedir.Konfuçyüs dedi ki; diye başlayan filozofun sözlerinde hayrete düşüren çeviri hataları şöyle:- Öğrencilerden bir dedi ki, Hoca'nın dışsal kültürünü dinlemek mümkün ama, doğadan ve Göksel Yol'dan söz edişini dinlemek mümkün değildir.-Konfuçyüs ağ kullanmaz, oltayla balık tutardı; avlanırken daldaki kuşlara silah atmazdı.-Bir öğrencisi Konfüçyüs’e berraklığı sordu. Konfüçyüs dedi ki: İğnelemeler ve acı verici ilenmeler seni etkilemiyorsa, berrak sayılabilirsin. İğnelemeler ve acı verici ilenmeler seni etkilemiyorsa, algıları güçlü sayılabilirsin.-Konfüçyüs dedi ki: Yol'u sabahleyin duy, o akşam ölecek olsan da gam yeme.-Konfüçyüs dedi ki: Kalacak yer düşünen bir şövalye, şövalye sayılmaz.-Babasız ve yoksul olarak büyüyen Konfüçyüs geçimini çeşitli tuhaf işlerde çalışarak sağlamaktaydı. (‘Tuhaf iş’ten ne kastedildiğini anlamak gerçekten zor. Sizce Konfuçyüs, ne gibi işlerde çalışmış olabilir)