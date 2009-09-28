Konfüçyus 2 bin 560 yaşında

Konfüçyus felsefesinin kurucusu olan büyük Çin bilgesi ve filozofu Konfüçyus'un 2 bin 560. doğum günü, doğduğu yer olan Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinin Çüfu şehrinde kutlandı.

Şinhua ajansının haberine göre, Konfüçyus tapınağında düzenlenen etkinliğe bilim adamları ve birçok yabancı ülke misyonu dahil, uluslararası kuruluşlardan 10 bin kişi katıldı.

Dünyada hala itibar gören Konfüçyus'un ilkeleri, temelde merhamet, sağlıklı yaşam, ana-babaya saygı, adalet ve barışı ön plana çıkarıyor.

Asıl adı "Konçiu" olan Konfüçyus'un öğretileri, aslında bir din değil, eski Çin'de bir nevi etik felsefesi olarak görülüyor.

Konfüçyus, Çin'i siyaset, ekonomi ve kültür alanlarının yanı sıra davranış ve düşünce tarzında da etkiledi.