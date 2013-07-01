Konfederasyon şampiyonu Brezilya

2013 Konfederasyon Kupası Samba ile noktalandı... Ev sahipliğini yaptığı organizasyonun finalinde Brezilya etkili oyunuyla güçlü rakibi İspanya'yı 3-0'lık skorla devirdi ve bu kupada üst üste 3. kez şampiyon oldu.

2013 Konfederasyon Kupası’nda futbolseverlerin merakla beklediği finalde Samba rüzgarı esti... Sayısız kupalarıyla dünya futboluna damga vuran Brezilya, son 3 büyük uluslararası turnuvayı kazanma başarısı gösteren İspanya'yı 3-0'lık skorla devirdi. Ev sahibi Brezilya bu zaferiyle Konfederasyon Kupası'nı üst üste 3. kez müzesine götürdü.

Dünya Kupası Finali eşdeğerindeki dev mücadele adeta golle başladı. Henüz 2. dakikada İspanya ceza sahasına açılan orta sonrası yaşanan karambolde Fred topu ağlara göndermeyi başardı ve Brezilya'yı 1-0 öne geçirdi. Fluminenseli forvet kupada 4. golüne imza atarken Sambacılar büyük bir sevinç yaşadı.

Golden sonra Brezilya agresif oyunuyla İspanya'nın işini zorlaştırırken yakaladığı hızlı hücumlarla rakip defansa zor anlar yaşattı. İspanya ise özellikle sol kanattan Jordi Alba ile geliştirdiği hücumlarla beraberlik golünü aradı ve 40. dakikada çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Juan Mata'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Pedro şutunu gönderdi ancak top tam ağlarla buluşacak derken Brezilyalı David Luiz müthiş müdahalesiyle gole izin vermedi.

80 bin kişilik Maracana Stadyumu'nda Sambacılar 43. dakikada Neymar'ın harika golüyle bir kez daha çılgına döndü. Ceza sahası önünde Oscar ile duvar pası yapan Barcelona'nın yeni yıldızı, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu adeta tavana astı. 21 yaşındaki Neymar'ın güzel golü aynı zamanda devrenin skorunu da belirledi: 2-0.

İspanya Teknik Direktörü Del Bosuque ikinci yarıya oyuncu değişikleriyle başlayarak farkı azaltmayı hedeflese de Fred tecrübeli teknik adamın bu planlarını suya düşürdü. 47. dakikada topun gelişine çok klas bir vuruş yapan Brezilyalı forvet kaleci Casillas'ı bir kez daha mağlup etti farkı 3'e çıkardı.

İspanya 55. dakikada farkı azaltma adına çok önemli bir fırsattan faydalanamadı. Ceza sahası içinde Navas'ın yerde kalmasıyla penaltı kazanan Matadorlar'da topun başına Sergio Ramos geçti ancak Real Madrid'li yıldızın vuruşu auta gitti.

Son 3 büyük uluslararası turnuvayı kazanma başarısı gösteren İspanya, varlık gösteremediği Konfederasyon Kupası finalinde 67. dakikada 10 kişi kaldı. Pique, Neymar'a yaptığı faul sonrası maçı hakemi tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını eksik bıraktı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Brezilya ev sahipliğini yaptığı organizasyonun finalinde güçlü rakibi İspanya'yı 3-0 mağlup etti ve bu kupada üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Kupanın En Değerli Oyuncusu seçilen Brezilyalı Neymar, Altın Ayakkabı Ödülü'ne layık görülürken turnuvanın Gol Kralı Fernando Torres Altın Top Ödülü'nün sahibi oldu.