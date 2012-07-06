Porno filmlerinde prezervatif izleyici sayısını azaltır mı?

Kanun oylama sonucunda yürürlüğe girerse, Los Angeles'ta porno filmi çekilirken izin alındığında kondom kullanılması da kanuni bir zorunluluk haline gelecek.



Kampanyayı destekleyen AİDS sağlık kuruluşu, bu kararın geçmesinin porno yıldızlarını AİDS olmaktan koruyacağını ifade etti.



Los Angeles Valisi Antonio Villaraigosa Ocak ayında yasa tasarısını kanun haline getirecek teklifi AİDS sağlık kuruluşunun benzer bir tasarıyı şehir yönetimine sunduktan sonra imzalamıştı.

Özgür Konuşma Koalisyonu adlı bir porno endüstrisi grup sözcüsü, Los Angeles Times gazetesine yaptığı açıklamada tasarının belediyenin altından kalkamayacağı bir iş olduğunu belirtti.



Özgür Konuşma Koalisyonu grup sözcüsü Diane Duke, belediyenin ait olmadığı bir alana karışmaya çalıştığını da ekledi.

Porno prodüksiyon şirket yetkilileri ise belediyeyi kanunlar yürürlüğe girerse Kaliforniya'dan taşınmakla tehdit etti.

Halk oylaması sonucunda, film yapım şirketlerinin belediyenin sağlık bölümlerinden porno aktörlerinin cinsel ilişki esnasında kondom kullanmasını zorunlu kılınarak izin alıp almaması gerektiğine karar verecek. Los Angeles'ta şimdi bu kanunun nasıl uygulanacağı tartışılıyor. (BBC Türkçe)