KONDA Başkanı Tarhan Erdem: ‘Türkiye’de siyasi kriz var’ diyenlerin oranı yüzde 52’den yüzde 82’ye çıktı

Türkiye’de 7 Haziran sonrası oluşan siyasi tablo ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KONDA Başkanı Tarhan Erdem, “Bundan sonra ne olur?’ diye bundan önce sorduğumuzda yüzde 52’si kriz görürken, bunu kriz olarak yorumlayan kişi yüzde 82’dir. Türkiye’deki seçmenlerin 82’si bugün bir siyasi kriz olduğunu söylemektedir” dedi.

Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te yayınlanan “Tarafsız Bölge” programına katılan Tarhan Erdem şunları söyledi:

“Bundan sonra ne olur?” diye bundan önce sorduğumuzda yüzde 52’si kriz görürken, bunu kriz olarak yorumlayan kişi yüzde 82’dir. Türkiye’deki seçmenlerin 82’si bugün bir siyasi kriz olduğunu söylemektedir. Çatışmasızlıktan nasıl çıkıldığını Başbakan’ın çok açık bir biçimde bize anlatması lazım.

Başbakan çıktı bir tarih verdi, şu temmuzda bazı terör odakları harekete geçti, hükümet olarak siyasi irade koyduk, tasfiye etmek istedik. Bu kararlılığımıza karşı bugün de gördüğünüz gibi bazı kişiler, bunların hepsi hükümete karşı hesap sorar gibi suçladılar.

Oysa bugün Sayın Başbakan’ın demesi gerekir ki, “bazı problemlerimiz var, ben bu problemleri görüyorum. Muhalefet lideriyle görüşeceğim, Cumhurbaşkanı’yla görüştüm” demesi lazım ki güven versin. Bugün Sayın Başbakanımız bana o güveni veremedi. Hükümetin çatışmasızlıktan neden çıktığımız hakkında fikri yok.

Bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 65 yıllık bir gazetenin basılmasını, bunun başında iktidar milletvekilinin başında olduğunu bilmiyor olamaz. Hürriyet’i onore ederek söyleyebilirdi. Bazı heyecanlı arkadaşlar gelmiştir, bununla meşgul olacağız demesi gerekirdi. Ne kutuplaşmadan haberi var, ne Hürriyet’in basılmasının ülkeyi ne hale getirdiğinden haberi var... Bir Başbakan milli maça gider mi? Gider tabi, giderse de Türkiye bu hale gelir. 1 sene öncesine göre Türkiye daha mı huzurludur, daha mı zengindir, daha mı refahtır. Bizim bunu konuşmamız lazım. Ben ne bileyim yamaçtaki bombanın ne olduğunu. Bizim vatandaşın halini konuşmamız lazım.