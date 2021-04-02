KONDA araştırmasından çarpıcı sonuç: Toplumun yüzde 67'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini haklı buluyor

Konda Araştırma Şirketi, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Rektörlüğü’ne atanmasının ardından başlayan protestoları hakkında halkın nabzını yokladı. Söz konusu araştırmaya göre, toplumun yüzde 67'si öğrencileri haklı bulurken; yüzde 62 de polis müdahalelerini haksız görüyor.

Toplumun yüzde 67’si “Öğrenciler haklı” dedi

71 ilin merkez dahil 327 ilçesinde 2 bin 643 kişiyle telefonla gerçekleştirilen ankette, “Boğaziçi Üniversitesi olaylarına dair hangi görüşe katılıyorsunuz?” sorusuna yüzde 67, “Öğrenciler kayyım atamasına karşı haklı bir tepki gösteriyor” dedi.

Her 5 AKP’liden ve her 3 MHP’liden 1’i öğrencileri haklı buluyor

Boğaziçi Üniversitesi olaylarına bakışta siyasi tercihe göre yapılan incelemeye göre de CHP ve İyi Parti seçmenlerinin yüzde 90’dan fazlası, kararsız olanların ve meclis dışındaki diğer partilerin seçmenlerinin yaklaşık olarak dörtte üçü öğrencileri haklı buluyor. Bu oran Ak Parti seçmenlerinde yüzde 17, MHP seçmenlerinde yüzde 32. Her 5 AKP’liden ve her 3 MHP’liden 1’i bu konuda oy verdikleri partilerden farklı düşünüyor ve öğrencilerin kayyım atamasına karşı haklı bir tepki gösterdiğini düşünüyor.

Polis şiddetine yüzde 62 tepkili

Ankete katılanların yüzde 62’si, “Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar, polis müdahalesi ve gözaltılarla ilgili görüşünüzü en iyi hangisi açıklıyor?” sorusuna, “Öğrenciler demokratik haklarını kullanıyor, polis müdahalesi haksızdı” yanıtını verirken; yüzde 38, “Öğrenciler bunları hak etti, polis gereğini yaptı” yanıtını verdi.

Ankette,” Gençlerin öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ve polis müdahalesinin haksız olduğunu diğer yaş gruplarına göre daha yüksek oranda düşünüyor. 18 – 24 yaş grubunda bulunan her 10 kişiden 7’si öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ve polisin haksız müdahale ettiğini söylüyor. 33 – 48 yaş grubunda bulunan kişilerin yarısından fazlası polis müdahalesini haksız buluyor. 49 yaş ve üzerinde olan her 10 kişiden 6’sı da öğrencilerin demokratik haklarını kullandıklarından yana fikir beyan ediyor” bilgisi paylaşıldı.

Eğitim durumu arttıkça öğrencilerin tepkisini doğru bulanların oranı artıyor

“Boğaziçi Üniversitesi olaylarına dair hangi görüşe katılıyorsunuz?” sorusuna yüzde 33 ise “Rektör atamasını doğru buluyorum, öğrenciler haksız” diye yanıt verdi. Anket sonucuna göre, eğitim durumu yükseldikçe öğrencilerin tepkisini doğru bulanların oranı artıyor. Lise altı mezunların neredeyse yarısı atamayı doğru bulduğunu ve öğrencilerin haksız olduğunu söylerken üniversite mezunları içerisinde her 10 kişiden 8’i öğrencilerin tepkilerini haklı bulduğunu ifade ediyor.

Eğitim düzeyine ilişkin sonuçlar şöyle:

18 – 32 yaş grubunda olan her 4 kişiden 3’ü öğrencilere katılıyor

Ayrıca gençler öğrencilerin tepkilerini daha yüksek oranda haklı buluyor. 18 – 32 yaş grubunda olan her 4 kişiden 3’ü öğrencilerin kayyım atamasına karşı haklı bir tepki gösterdiğini düşünüyor.

Gelenekler muhafazakârların yüzde 61'i, dindar muhafazakârların yüzde 34'ü destekliyor

Hayat tarzına göre yapılan incelemede, kendini modern olarak tanımlayan her 10 kişiden 9 öğrencilerin tepkisini haklı bulurken; bu oran kendini geleneksel muhafazakâr olarak tanımlayanlarda yüzde 61’e ve dindar muhafazakâr olarak tanımlayanlarda yüzde 34’e düşüyor.

Bir grup öğrencinin Boğaziçi Üniversitesi önünde açtıkları sergide Kabe görselinin yer aldığı bir illüstrasyonun LGBTİ+ bayrakları ile birlikte kullanılması ve bunun “yere serildiği” iddiasıyla başlayan tartışmalar Boğaziçi eylemlerine ilişkin tartışmaları başka bir yöne sevk etmişti. Hükümet temsilcileri ve Diyanet bu illüstrasyona tepki gösterirken, olaya ilişkin soruşturma da başlatılmıştı.

Ev kadınları ve işçi/esnaf/çiftçi ise öğrencilerin haklı olduğu fikrini en az ifade eden çalışma kümeleri

Mesleki sınıflandırmaya göre de, işsizler, öğrenciler ve beyaz yaka çalışanlar öğrencilerin haklı olduğunu en fazla ifade eden çalışma kümeleri olarak ankete yansıdı. Ev kadınları ve işçi/esnaf/çiftçi ise öğrencilerin haklı olduğu fikrini en az ifade eden çalışma kümeleri oldu. Ancak tüm çalışma kümeleri içerisinde öğrencilerin haklı olduğunu düşünenler, haksız olduğunu düşünenlerden daha fazla.

Öte yandan söz konusu ankette etnik kimliğini Türk olarak belirtenler öğrencilerin haksız olduğu fikrini Kürt olarak belirtenlere göre daha yüksek oranda taşıdığı bilgisi de yer aldı. Kendi kimliğini Türk olarak belirtenlerin yüzde 61, Kürt olarak belirtenlerin ise yüzde 86’sı Boğaziçi öğrencilerinin haklı olduğunu düşünüyor.

Sofuların yüzde 65’i, dindarların da yarısı öğrencilerin haksız olduğunu düşünüyor

Sofuların yüzde 65’i, dindarların da yarısı öğrencilerin haksız olduğunu düşünüyor. Kendini inançlı olarak tanımlayan her 10 kişiden 8’i ise öğrencilerin kayyum atamasına karşı haklı bir talep gösterdiğini belirtiyor. İnançsız ve ateistlerinse neredeyse tamamı öğrencileri haklı buluyor.

Dindar muhafazakârların yüzde 70'i polis müdahalesini haklı buluyor

Polis müdahalesi hayat tarzına göre incelendiğinde ise kendini modern olarak tanımlayan her 10 kişiden 9’unun haksız bulduğu görülürken; geleneksel muhafazakârların çoğu polis müdahalesini haksız buluyor, dindar muhafazakârların çoğu da öğrencileri haksız bularak polisin gereğini yaptığını düşünüyor. Geleneksel muhafazakârlar arasında yüzde 44 olan polisin gereğini yaptığını düşünenlerin oranı, Dindar Muhafazakârlarda yüzde 70’e çıkıyor.