KONDA araştırması: Darbeye karşı sokağa çıkanların yüzde 53'ü Erdoğan'ın çağrısıyla karar verdi

Yönetim kurulu başkanlığını Tarhan Erdem'in, genel müdürlüğünü Bekir Ağıdır'ın yaptığı, Türkiye'nin saygın araştırma kuruluşlarından KONDA, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde düzenlenen ‘Demokrasi Nöbeti’ mitinglerine katılan halkın profilinin ve görüşlerinin değerlendirildiği en kapsamlı araştırma raporunu kamuoyuyla paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre, darbeye karşı sokağa çıkanların yüzde 53’ü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk canlı yayınına bağlanarak yaptığı “Sokağa çıkın” çağrısı sonrası meydanlara inmeye karar verdi.

Yüzde 67 TV’den öğrendi

Araştırma, 26 Temmuz 2016 Salı gecesi, saat 21:00 – 00:00 arası, ‘Demokrasi Nöbeti’ çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim’de 1875 kişi ile yüz yüze görüşme verilerine dayanıyor. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 67’si darbe girişimini TV’den öğrendiğini belirtirken, yüzde 24’ü arkadaş ya da tanıdık aracılığıyla girişimden haberdar olduğunu söylüyor. Yüzde 9’luk bir kesim ise girişim haberini sosyal medyadan aldığını ifade ediyor.

Yüzde 83'ü muhafazakâr; AKP'nin oyları artıyor

Araştırmaya göre, demokrasi mitinginlerine katılanların yüzde 83'ü muhafazakâr yaşam tarzını benimserken, bu kitle içerisinden yüzde 17’lik bir kesim kendisini ‘sofu’ olarak tanımlıyor. Katılımcıların yüzde 79,5’i “1 Kasım seçimlerinde hangi partiye oy verdiniz?” sorusuna “AK Parti” yanıtını veriyor. Bugün bir seçim olması durumunda bu oran yüzde 84,1'e yükseliyor.

Katılımcıların yaş ortalaması 35,8

Mitinglere katılanların yüzde 61'i erkek, yüzde 39'u kadın. 29-43 yaş grubundaki katılımcıların oranı yüzde 43. 18-28 yaş arasında katılım sağlayanların oranı ise yüzde 31. 44 ve üzerindeki yaş grubundan katılım da dikkate değer oranda; yüzde 26. Araştırmanın sonuçları mitinglere katılanların yaş ortalamasının 35,8 olduğunu ortaya koyuyor. Eğitim seviyelerinin de değerlendirildiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 25 ilkokul mezunu, yüzde 35’in lise, yüzde 21’in üniversite mezunu.

Yüzde 79’u Türk

Araştırmaya göre, mitinglere katılanların yüzde 79'u Türk, yüzde 12'si Kürt.

“Darbe girişimi neden yapıldı?”

Mitinglere katılanlar yüzde 45'i “Neden buradasınız?” sorusuna “Ülke ve vatan için buradayım” cevabını verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı için meydanlarda olduğunu söyleyen kitlenin oranı yüzde 10. Katılımcıların yüzde 40'ı darbe girişiminin “Türkiye'yi ele geçirmek ve ülkeyi bölmek oduğunu" düşünüyor. Yüzde 17'si ise “Cumhurbaşkanı'na karşı bir girişim olduğu” görüşünde.

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