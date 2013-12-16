T24 LogoT24 Logo
Gündem

KONDA: 54 milyon seçmenin bilgileri hacker’ların eline geçmiş olabilir

Devletin kişisel verileri korumadaki zafiyetini ortaya çıkaran Devlet Denetleme Kurulu raporunun yankıları sürerken farklı bir iddia da kamuoyu araştırma şirketi KONDA'dan geldi

16 Aralık 2013 11:51

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, YSK’nın yasa gereği seçmen bilgilerini CD ile partilere verdiğini söyledi. “Duyumlarım var. Rusya’da hacker’ların elinde Türkiye’deki 54 milyon vatandaşın kimlik numarası, adresi, baba adı bilgisi vardır.” dedi.

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), hükümetin seçim sistemine ilişkin muhalefete sunduğu 3 öneriyi masaya yatırdı. Bu konuda yapılan analizler, Ankara Divan Otel’de geçen hafta düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı. Konuşmacılardan KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, devlete emanet edilen kişisel bilgilerin güvende olmadığını ortaya koyan DDK raporunu destekleyen bilgiler verdi. Siyasi partilerin YSK’dan seçmen listelerini alabildiklerinin altını çizen Ağırdır, şeffaflık adı altında yapılan bu uygulamanın güvenlik açısından sağlıklı olmadığını vurguladı.

Ağırdır, şunları kaydetti: “Teknik sorunları siyasi probleme eşlememiz lazım. Bunu partilere vermenin yolu ancak ilçe ilçe olabilirdi. Evet bir parti uğraşırsa birleştirir hepsini ama yine de pratik olarak ilçe ilçe verilebilirdi. Halbuki ne oldu, bu bir somut bilgidir. 2011’de ilk bu yasada düzeltme yaptılar. YSK partilere CD’de o zamanki 52 milyon listeyi verdi. Bazı partilerimiz ‘hileli oluyor aman hangi sandıkta oy kullanacağınızı bilin, benim internet sitemden bakın sandığınıza’ yaptı. Ve o partinin bilgisayar sisteminde antivirüs yazılımları yoktu. Hacker’lar daha iki saatte bütün 54 milyonluk listeyi indirdi. Şu anda Türkiye’nin 52 milyon seçmeninin listeleri Rusya’da hacker’ların elinde. Şimdi şeffaflık diye, uzay boşluğunda tekniğini bilmeden güvenlik meselesini düşünmeden yapılan bazı işler de amaçlananın tersine sonuçlanıyor.”

ETİKETLER

KONDAbekir ağırdır54 milyon seçmenin bilgileri hackerların eline geçmiş olabilirDevletin kişisel verileriDevlet Denetleme Kurulu raporu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24