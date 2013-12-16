KONDA: 54 milyon seçmenin bilgileri hacker’ların eline geçmiş olabilir

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, YSK’nın yasa gereği seçmen bilgilerini CD ile partilere verdiğini söyledi. “Duyumlarım var. Rusya’da hacker’ların elinde Türkiye’deki 54 milyon vatandaşın kimlik numarası, adresi, baba adı bilgisi vardır.” dedi.

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), hükümetin seçim sistemine ilişkin muhalefete sunduğu 3 öneriyi masaya yatırdı. Bu konuda yapılan analizler, Ankara Divan Otel’de geçen hafta düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı. Konuşmacılardan KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, devlete emanet edilen kişisel bilgilerin güvende olmadığını ortaya koyan DDK raporunu destekleyen bilgiler verdi. Siyasi partilerin YSK’dan seçmen listelerini alabildiklerinin altını çizen Ağırdır, şeffaflık adı altında yapılan bu uygulamanın güvenlik açısından sağlıklı olmadığını vurguladı.

Ağırdır, şunları kaydetti: “Teknik sorunları siyasi probleme eşlememiz lazım. Bunu partilere vermenin yolu ancak ilçe ilçe olabilirdi. Evet bir parti uğraşırsa birleştirir hepsini ama yine de pratik olarak ilçe ilçe verilebilirdi. Halbuki ne oldu, bu bir somut bilgidir. 2011’de ilk bu yasada düzeltme yaptılar. YSK partilere CD’de o zamanki 52 milyon listeyi verdi. Bazı partilerimiz ‘hileli oluyor aman hangi sandıkta oy kullanacağınızı bilin, benim internet sitemden bakın sandığınıza’ yaptı. Ve o partinin bilgisayar sisteminde antivirüs yazılımları yoktu. Hacker’lar daha iki saatte bütün 54 milyonluk listeyi indirdi. Şu anda Türkiye’nin 52 milyon seçmeninin listeleri Rusya’da hacker’ların elinde. Şimdi şeffaflık diye, uzay boşluğunda tekniğini bilmeden güvenlik meselesini düşünmeden yapılan bazı işler de amaçlananın tersine sonuçlanıyor.”