-Koncuk'tan tepki ANKARA (A.A) - 23.12.2011 - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, milletvekillerinin emekliliklerine yönelik düzenlemeyle ilgili, ''15 ayda memurlar için bir kanunu çıkartamayanların, kendileri için 15 dakikada kanun çıkartmalarını şiddetle kınıyorum'' dedi. Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamada, vatandaşlardan alınan reçetelerden katılım paylarının artırılmasını öngören kanun tasarısının, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığı anımsatıldı. ''Tasarıya son anda eklenen bir madde ile milletvekillerinin 5 bin 300 lira dolayında olan emekli maaşlarının 8 bin liraya çıkarıldığı'' ifade edilen açıklamada, ''Milletvekillerine müjde niteliği taşıyan kanundan, vatandaşlarımız için ise yine kötü haber geldi. Artık aile hekimliklerinde yazılan reçetelerden de her reçete için 3 lira alınması ve bir reçeteye 3'ten fazla ilaç yazılması durumunda, fazladan yazılan her ilaç için 1 lira ek katılım payı alınması da aynı teklifin içinde yasalaştı'' denildi. Açıklamada, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'un, yasayı eleştirerek, ''Milletvekili maaşlarını 5 bin 300 liradan 8 bin liraya çıkaran yasanın memur, işçi, emekli, dul ve yetimlerden hastanelerde alınacak katkı paylarını artıran bir teklifin arasına sıkıştırılması bile bu milletvekillerinin milletle alay ettiklerini ortaya koymaktadır'' dediği aktarıldı. Açıklamaya göre Koncuk, şu görüşleri dile getirdi: ''Ülkenin kurtuluşunu 800 lira maaş alan emekli, işçi, dul ve yetimlerin hastanelerde ödediği katkı payının artırılmasında görenler, kendileri için öngördükleri 8 bin lira emekli maaşını huzur içinde yiyebilecekler mi? 2,5 milyon memur tam 15 aydır, maaş artışlarının toplu sözleşme ile yapılmasını sağlayacak kanunu bekliyor. Memur maaşları son 3 ayda resmi rakamlara göre 3 puan eridi. Millet yapılan zamlar altında inim inim inlerken, vekiller milletin derdini unutmuş, kendi derdine düşmüş. 15 ayda memurlar için bir kanunu çıkartamayanların, kendileri için 15 dakikada kanun çıkartmalarını şiddetle kınıyorum.''