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Konak'ta sahte içki operasyonu

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak İlçesi'nde, polisin sahte içki üretimi yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 8 bin 288 şişe sahte içki ele geçirildi

15 Eylül 2017 15:26

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, polisin sahte içki üretimi yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 8 bin 288 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Konak\'ta bir iş yerinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 8 bin 288 şişe sahte alkollü içki, 210 fotokopi bandrol, 6 bin 400 içki etiketi, 17 bin 500 içki şişesi kapağı ve 30 boş içki şişesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.H. (23) sevk edildiği adliye de tutuklandı.

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