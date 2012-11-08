T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Konak Tünelleri'nin ilk 110 metresi hazır

Yıldırım: Tüm engellemelere karşın söz verdiğimiz gibi 2014 yılında bu projeyi hayata geçirerek İzmirlilerin hizmetine sunacağız

08 Kasım 2012 19:25

İzmir'de şehir içi trafiğinin rahatlaması adına öngörülen Konak Tünelleri'nde ilk 110 metrenin geçildiği bildirildi.

Haziran ayında başlamış olan Konak-Yeşildere Bağlantı Yolu projesinin en önemli aşaması Konak Tünelleri şantiyesine girdiği açıklandı.

Tamamlanmasının ardından bin 674 metre uzunluğunda 2 şeritli 2 tünelin hizmet vereceği bağlantı yolu, Yeşildere'de 8 kollu köprülü kavşak, Konak'ta da Arkeoloji Müzesi önünde yer alan Bahribaba Parkı'ndan yapılacak çıkışla son bulacağı belirtildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,söz konusu proje ile İzmirlilerin en büyük sıkıntılarından biri olarak bilinen şehir içi trafiğine ''nefes aldıracaklarını'' dile getirdi.

Yıldırım, şunları belirtti:

''Bu proje, İzmir'in İzmirliler'in projesi, bu nedenle İzmirliler bu projenin tamamlanmasını dört gözle bekliyor. Ancak, bazı siyasi kesimlerin karşı olması nedeniyle tünel inşaatında gecikmeler yaşandı. Bu projenin önemini bilen yüz binlerce İzmirli vatandaşımızın desteği sayesinde bu sıkıntılar aşıldı. Tüm engellemelere karşın söz verdiğimiz gibi 2014 yılında bu projeyi hayata geçirerek İzmirlilerin hizmetine sunacağız.''

ETİKETLER

izmirbinali yıldırımkonak tüneliyeşildereproje

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24