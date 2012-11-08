Konak Tünelleri'nin ilk 110 metresi hazır

İzmir'de şehir içi trafiğinin rahatlaması adına öngörülen Konak Tünelleri'nde ilk 110 metrenin geçildiği bildirildi.

Haziran ayında başlamış olan Konak-Yeşildere Bağlantı Yolu projesinin en önemli aşaması Konak Tünelleri şantiyesine girdiği açıklandı.

Tamamlanmasının ardından bin 674 metre uzunluğunda 2 şeritli 2 tünelin hizmet vereceği bağlantı yolu, Yeşildere'de 8 kollu köprülü kavşak, Konak'ta da Arkeoloji Müzesi önünde yer alan Bahribaba Parkı'ndan yapılacak çıkışla son bulacağı belirtildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,söz konusu proje ile İzmirlilerin en büyük sıkıntılarından biri olarak bilinen şehir içi trafiğine ''nefes aldıracaklarını'' dile getirdi.

Yıldırım, şunları belirtti:

''Bu proje, İzmir'in İzmirliler'in projesi, bu nedenle İzmirliler bu projenin tamamlanmasını dört gözle bekliyor. Ancak, bazı siyasi kesimlerin karşı olması nedeniyle tünel inşaatında gecikmeler yaşandı. Bu projenin önemini bilen yüz binlerce İzmirli vatandaşımızın desteği sayesinde bu sıkıntılar aşıldı. Tüm engellemelere karşın söz verdiğimiz gibi 2014 yılında bu projeyi hayata geçirerek İzmirlilerin hizmetine sunacağız.''