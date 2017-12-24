Konak Belediyespor tam gaz

İZMİR, (DHA)

KADINLAR Futbol 1\'inci Ligi\'nde üst sıraları hedefleyen ve Karadeniz Ereğli Belediyespor deplasmanından 4-0\'lık galibiyetle dönen Konak Belediyespor çıkışını sürdürdü. Kader (2) ve Esther\'in (2) golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran mavi-beyazlılar, lider Ataşehir Belediyespor\'un ensesine yapıştı. Teknik direktör Ali Alanç, son 2 maçı kayıpsız geçtiklerini belirterek, \"Bu hafta rakiplerimiz Ataşehir Belediyespor ve Beşiktaş da maçlarını kazandı. Önemli bir virajı döndük. Evimizde üst üste iki maça çıkacağız. Amacımız devreyi lider tamamlamak\" yorumunu yaptı.