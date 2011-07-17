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KOMUTANLIK ÖNÜNDE ŞÜPHELİ PAKET ERZURUM (A.A)

17 Temmuz 2011 01:21

-KOMUTANLIK ÖNÜNDE ŞÜPHELİ PAKET ERZURUM (A.A) - 16.07.2011 - Erzurum'da 9. Kolordu Komutanlığının önüne bırakılan şüpheli paketten spor ayakkabısı çıktı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi Havuzbaşı kavşağı önündeki 9. Kolordu Komutanlığının önüne bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Polis ekipleri, Havuzbaşı kavşağı ve Hastaneler Caddesini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından olay yerine bomba imha uzmanı ekip çağrıldı. Bomba uzmanının fünyeyle patlattığı paketten spor ayakkabısı çıktı. Durumun normale dönmesiyle kavşak ve cadde tekrar ulaşıma açıldı.

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