Komutanların toplantı yaptığı karargahın gizlice fotoğrafı çekildi

T24 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Kuvvet Komutanları bu sabah Malatya’ya gelerek 2. Ordu karargahında toplantı yaptı. Bu arada Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının karargahta toplantı halinde olduğu sırada şüpheli bir araçtan 2. Ordu Komutanlığı’nın gizlice resminin çekilmesi polisi alarma geçirdi.











2. Ordu Komutanı orgeneral Servet Yörük’ten brifing alan Orgeneral Necdet Özel ve Kuvvet Komutanları yaklaşık 3 saatlik toplantının ardından bir açıklama yapmadan Malatya Erhaç Havaalanı'na geçtiler. Kandil’e kara harekatının gündeme geldiği bu günlerde, Malatya’da böyle bir toplantının yapılması heyecan yarattı. Öte yandan 7. Ana Jet Üs Komutanlığın da ve Kara Hava Alayı’ndaki hareketlilikte dikkatlerden kaçmadı. Komutanlar, Malatya’dan Diyarbakır’a geçti.

Karargahın dışında polis alarma geçti



Bu arada Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının karargahta toplantı halinde olduğu sırada şüpheli bir araçtan 2. Ordu Komutanlığı’nın gizlice resminin çekilmesi polisi alarma geçirdi. Karargahın karşısındaki bir alandan gizlice fotoğraf çekildiğini fark eden nizamiye görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Askerlerin kendisini fark etmesi üzerine olay yerinden araçla uzaklaşan kimliği belirsiz şahsın yakalanması için polis ekipleri soruşturma başlatırken, şahsın kullandığı aracın kiralandığı tespit edildi. Şehrin giriş ve çıkışların da kontrolleri sıklaştıran polis ekipleri şüpheli aracın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.





