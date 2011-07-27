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KOMUTANLARIN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ DİYARBAKIR (A.A)

27 Temmuz 2011 21:52

-KOMUTANLARIN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 27.07.2011 - Silvan'da 13 askerin şehit olmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında operasyonu yöneten tabur ve bölük komutanlarının görev yerleri değiştirildi. Silvan'ın Bayrambaşı beldesinin Dolapdere kırsal kesiminde, 14 Temmuz'da terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 13 askerin şehit düşmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Silvan 4. Taktik Jandarma Komando Alayı Komutanlığı emrindeki taburun başında bulunan ve operasyonu yönettiği belirtilen Binbaşı Milbay Şahin ve aynı taburun emrinde olan ancak ismi açıklanmayan bölük komutanı teğmenin Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığında görevlendirildiği öğrenildi.

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