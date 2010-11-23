-KOMUTANLARIN BEKLENEN GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin genişletilmesine önem verdiklerini belirterek, ''Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve bir güven ortamının yaratılması, karşılıklı anlayışın tesis edilmesi hem ülkelerimizin refahı hem de bölgesel barış ve istikrar için çok önemlidir. Biz buna çok önem veriyoruz'' dedi. Oramiral Yiğit, resmi konuğu olarak Türkiye'ye gelen Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Dimitrios Elefsiniotis ile makamında görüştü. Konuk komutan için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında askeri tören düzenlendi. Oramiral Yiğit'in, konuk koramirali karargah girişinde kapıda karşıladığı törende, Koramiral Elefsiniotis tören kıtasını ''merhaba asker'' diyerek selamladı. Koramiral Elefsiniotis'in anı defterini imzalamasının ardından iki komutan Oramiral Yiğit'in makamına geçti. Gazetecilerin kısa süre görüntü almasına izin verilen görüşmede konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Yiğit, Yunanistan Deniz Kuvvetlerini dost ve müttefik olarak nitelendirdi. 2000'li yıllardan itibaren iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında başlatılan güven artırıcı önlemlerin büyük aşama kaydettiğini belirten Oramiral Yiğit, ''Kuvvet komutanları seviyesinde, karargahlar seviyesinde ve harp okulları seviyesinde ilişkilerimizi genişletici birbirimize olan güven ve anlayışı artırıcı bir noktaya gelinmiştir. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve bir güven ortamının yaratılması, karşılıklı anlayışın tesis edilmesi hem ülkelerimizin refahı hem de bölgesel barış ve istikrar için çok önemlidir. Biz buna çok önem veriyoruz'' dedi. Ziyaret ile askeri konularda yeni işbirliği alanları oluşturacaklarına inandığını dile getiren Oramiral Yiğit, ziyaretin uygulama planı kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi. Oramiral Yiğit, ''Önceden planlı bir ziyarettir. Bu ziyaretler karşılıklı olarak güveni artırıcı mahiyette devam etmektedir, devam edecektir. Bu ziyaretin başka bir anlamı yoktur'' diye konuştu. -KORAMİRAL ELEFSINIOTIS- Koramiral Dimitrios Elefsiniotis ise ''dost'' olarak nitelendirdiği Oramiral Yiğit'in davetini büyük bir arzu ve istekle kabul ettiğini belirtti. Karşılıklı ziyaretlerin ilişkiler açısından önemli olduğunu ifade eden Koramiral Elefsiniotis, görüşmelerinde güven artırıcı önlemlerin sadece yazılarda kalmadığını göstereceklerini belirtti. İstanbul'da da bir grup Yunan deniz subayının Türk mevkidaşları ile toplantı yaptığını ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Koramiral Elefsiniotis, ''Genç subaylar için, iki ülkenin deniz kuvvetleri için, bu ilişkilerin devamı için şu anda temel atmış bulunuyoruz'' dedi. Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti. Koramiral Elefsiniotis'in 27 Kasıma kadar Türkiye'de bazı ziyaretlerde bulunacağı bildirildi.