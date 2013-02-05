'Komutanları tasfiye ettiler, artık ihtilal kurtuluşu yok'

Komutanların tutuklanmasını eleştiren CHP Aydın Milletvekili Osman Aydın, "Eskiden ihtilaller olurdu. Arada bir iktidar değişikliği söz konusu olurdu. Şimdi o ihtilali yapacak olan komutan da kalmadı. Hepsini tasfiye ettiler. Şimdi öyle bir kurtuluş yok. Tek kurtuluş var, sandık. Sandığa giderken doğru düzgün hareket edeceğiz"diye konuştu. CHPli Hüseyin Aygün'ün 'Yunanistan'a karşı soykırım yaptık' sözlerine de tepki gösteren Aydın , Aygün için "Manyak herif ya. Deli. Abuk subuk konuşuyor" dedi.

'İhtilal yapacak komutan kalmadı'

İktidarı eleştiren eleştiren Aydın, önümüzdeki süreçte bu siyasi gidişata dur demenin yolunu bulacaklarını söyledi. Osman Aydın şunları dedi:

"Eskiden ihtilaller olurdu. Arada bir iktidar değişikliği söz konusu olurdu. Şimdi o ihtilali yapacak olan komutan da kalmadı. Hepsini tasfiye ettiler. Şimdi öyle bir kurtuluş yok. Tek kurtuluş var sandık. Sandığa giderken doğru düzgün hareket edeceğiz. Köylerin mülkiyetlerine el konulup, tüzel kişiliğinin kaldırılmasının mutlaka hesabını sormamız lazım. Ak Parti'de Tayyip sopayı kaldırdığında herkes suspus. Orada bir tane düşünce var, ya kabul edersin ya etmezsin. CHP'de ise disipline aykırı hareket etmek kaydı dışında çokseslilik söz konusudur. Tek parti dönemi ve Atatürk'ün dönemi sürekli eleştiriliyor. Fakat şimdi tek partiden daha sert bir iktidar var. Hiç kimse görmüyor."

' Manyak herif ya, deli, abuk sabuk konuşuyor'

Çoksesliliğin zararlı bir şey olmadığının altını çizen Osman Aydın, partisinin Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ü de şu sözlerle eleştirdi:

"CHP'de işler daha demokratik bir yapı içinde yürüyor. Çokseslilik çok zararlı bir şey değildir ama Hüseyin Aygün var içimizde. Şimdi bu adam çıktı dedi ki, 'Yunanistan'a karşı biz soykırım yaptık'. Manyak herif ya. Deli. Biz Yunanistan'a gittik de Yunanistan'ın sınırları içinde soykırım mı yaptık? Adam geldi bizim üzerimize. Polatlı'ya kadar Yunan askerinin ne işi vardı? Askeri geldi, vatandaşı çoluk çocuk gelmedi ki bizim üzerimize. Biz ona karşı çoluğumuzun çocuğumuzun canını, ırzını korumak için mücadele ettik. Bu mücadele en masum mücadele. Adam çıktı abuk subuk konuşuyor. Şimdi bu sahiplenilecek bir şey değil ki, bunu nasıl sahipleneceğim? Şimdi biz bu işi kabul etmiyoruz, kabul edemeyiz. Atamız çoluğunu çocuğunu korumak için savaşmış Yunan'a karşı. Yunan'ın çoluğunu çocuğunu öldürmek için mi gittik biz Yunanistan'a? Yunan bizim çoluğumuza çocuğumuza, namusumuza göz dikti buraya geldi. Biz namusumuzu kurtarmak için, çoluk çocuğumuzun canını korumak için savaştık. Bu kadar masum bir savaş. Şimdi çıkacak kendini bilmez birisi. Şimdi CHP içinde nasıl ses olmayacak? Bu ses doğruyu bulmak için lazım.''