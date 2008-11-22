Komutanlara uçan kale geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi için iki adet Gulfstream G - 550 VIP uçağı alınacak. 100 milyon dolar değerindeki uçaklar, füze kalkanına sahip olacak. Olası bir saldırı durumunda kalkan harekete geçerek “Flare” (Isı topu) atacak ve füzenin havadan zararsız bir şekilde imha edilmesini sağlayacak.



Akşam gazetesinden Barkın Şık'ın haberine göre, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 12 Aralık 2006’da başlattığı, “Komuta Kontrol Uçağı” projesini tamamladı. Projede, Gulfstream G - 550 uçağı, rakibi EADS’ın A 319 CJ uçağını eledi.



Alınacak Gulfstream G - 550 uçağı özel sistemlerle donatılacak. Uçaklarda, kesintisiz haberleşmeyi sağlayacak “Uydu haberleşme sistemi” ve “Öz savunma sistemi” bulunacak. Öz savunma sistemi, olası füze saldırılarında, kalkan görevi görecek. Füze saldırısı durumunda, kalkan harekete geçerek “Flare” atacak ve füzenin zararsız şekilde imhasını sağlayacak.



12 bin 500 kilometre menzile sahip olacak uçaklar Türkiye’den ABD’ye durmaksızın uçabilecek. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, ABD’ye 2007’de yaptığı ziyaret sırasında mevcut VİP uçaklarının menzilinin kısa olması ve yakıt ikmali yapmadan bu ülkeye uçamaması nedeniyle, gezisini Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferi ile gerçekleştirmişti.



Her koşulda güvenli iniş



“Geliştirilmiş Görüntüleme Sistemi”ne sahip olan uçak, kızıl ötesi kameraları ile görüş mesafesinin azaldığı kötü hava koşullarında dahi pilota rahat ve güvenli bir iniş sağlıyor. Uçağın diğer önemli teknik özellikleri şöyle:



Yolcu: Azami 19



Uzunluk: 29,4 m



Kanat açıklığı: 28,5 m



Yükseklik: 7,9 m



Azami seyir hızı: 1056 km/s



Tavan irtifası: 15,545 km