Komutanlara sorular darbe günlüklerinden geldi

T24- Emekli Orgeneraller Yalman ve Fırtına ile emekli Oramiral Örnek, Ergenekon savcılarına ifade verdi. İddiaya göre 3 isim, Şener Eruygur'un 'Eldiven Darbe Planı'nı slaytlarla anlattığını belirterek, 'Planı kabul etmedik. Etsek Türkiye'de darbe olurdu' dedi.



Akşam gazetesinin haberine göre 3 komutana, Şener Eruygur'un hazırladığı öne sürülen 'Eldiven' adlı darbe planı soruldu. Yine iddiaya göre komutanlar, 'Böyle bir plan hazırlandığı doğrudur. Eruygur bunları slaytlarla anlattı. Ama bunu kabul etmedik. Eğer bu planı kabul etseydik, Türkiye'de darbe olurdu' yanıtını verdi. 3 ismin de haklarındaki darbe iddialarını ise reddettikleri öğrenildi.







SavcIlara dün ifadeye gelen Yalman ve Fırtına’ya “Özden Örnek’in, yaptığınız görüşmeleri günlüğüne not ettiğini biliyor muydunuz?” Özden Örnek’e de “Bu Günlükler size mi ait? Yapılan teknik incelemede günlüklerin sizin bilgisayarınızdan çıktığı tespit edildi, buna ne diyeceksiniz?” sorularını yönelttiği ileri sürüldü.



Vatan gazetesine göre de dün savcıların emekli komutanlara şu soruları yönelttikleri tahmin ediliyor:



* Özkök muhtıra vermeye yanaşmadığı için mi darbe planları yapıldı? Bu darbe planlarının hazırlanmasında herhangi bir katkınız oldu mu?



* Yapılan plana neden Sarıkız adı verildi, bu plan ne içeriyordu?



* “Sarıkız eylem planı çerçevesinde basın ele geçirilerek, sendikalar ve üniversiteler harekete geçirilecek” deniliyor. Bu yönde bir adım atıldı mı? Yapıldıysa çalışmalar neyi içeriyordu?



* 1 Şubat 2004’te, “Aytaç Paşalara ziyarete gittik. Bana, ’Şener (Eruygur) ile İbrahim’in (Fırtına) davranışlarını tasvip etmiyorum, ifrata kaçıyorlar” deniliyor. Eruygur ve Fırtına hangi konularda ifrata kaçıyorlardı?



* MİT, bu planlardan ne kadar haberdardı? MİT’in haberdar olduğu anlaşılınca nasıl bir tavır alındı?



* 3 Şubat 2004 tarihli notta, Fırtına ile Eruygur’un 10 Mart’ta (2004) ihtilal yapmak için bastırdığı belirtiliyor. Neden özellikle 10 Mart? Bu tarihin özel bir anlamı mı var?



* Baştan beri bu girişimlerin içinde yer alan Yalman daha sonra neden tavır değiştirdi?



* 29 Şubat 2004 tarihli notta sözü edilen Yaşar Büyükanıt’ın önünü kesmek için hazırlandığı iddia edilen senaryolar neydi?



* Darbe girişiminden neden vazgeçildi? Girişim neden sürece bırakıldı?



* Darbe yapılsaydı, kim Genelkurmay Başkanı olacaktı?



* Darbe yapılsaydı, hükümeti oluşturan kadroya ne yapılacaktı? Plan neydi?



* Daha sonra Yakamoz ve Eldiven adlı iki ayrı darbe planı daha yapıldı. Bu planların oluşmasında katkınız oldu mu?



‘Yemin de soruldu



SavcIlarIn sorduğu komutanların yemini ise günlükte şöyle yer alıyordu:



(...) 14:00’te Genelkurmay karargahına gittim. (...) Bu takdimin bitiminden sonra 1 Ekim meclis açılışına eğer TBMM Başkanı kapıda bizleri türbanlı ve eşli olarak karşılarsa gitmeme kararı aldık. Sonra bizler Jandarma Genel Komutanlığı’na geçip çok özel olarak konuştuk. Şu kararı aldık:



* AKP hükümetini vazgeçirmek için neler yapılması konusunda yapılan hazırlıklar bu hafta Genelkurmay Başkanı’na takdim edilecek.



* İncelemesi için kendisine fırsat verilecek ve sonra onun niyetleri ve görüşü sorulacak.



* Eğer bizle aynı fikirde veya yakın ise yolumuza devam edeceğiz.



* Eğer bir işlem yapılmasını kabul etmezse kendisine “Ya sen çekil yahut da biz çekiliyoruz” diyeceğiz.



Kısaca planımız bu. Bu konuyu ve planı tartıştık. Kara Kuvvetleri Komutanı ikide bir ne kadar rahatsız olduğunu belirtip, bir şeyler yapılmalı diyor. Kendisinin YÖK konusunda attığı adımları bayağı benimsemiş. Belki de hükümetin attığı bazı adımların reaksiyon göreceğini belirtmek bakımından iyi oldu ama, imam yine de bildiğini okuyacağı için yetki olmadığı sürece veya hükümet korkutulmadıkça yapılacak hiçbir eylem hükümeti kararından vazgeçirmeyecektir. Neyse bu arada Fırtına ayağa kalktı ve haydi hep beraber el sıkışalım dedi ve dördümüz ellerimizi üst üste koyup el sıkıştık! Bana çok komik geldi.

