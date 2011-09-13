‘Komutanlar PKK’lılara mühimmat gönderiyordu’

T24 - ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’ davasıyla birleşen ‘İnternet Andıcı’ davasının ilk duruşmasında dinlenen gizli tanık, eski bir korucu olduğunu belirterek, bölgedeki komutanların çobanlar vasıtasıyla PKK’ya mühimmat gönderdiğini öne sürdü.



Bedrettin Dalan ile emekli Albay Dursun Çiçek’in de aralarında bulunduğu 7 sanıklı “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” davasının, 22 sanıklı İnternet Andıcı davasıyla birleşmesinin ardından ilk duruşmanın görülmesine başlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya emekli Albay Dursun Çiçek, Mehmet Deniz Yıldırım, avukat Serdar Öztürk ve birleşen dosyanın sanıkları emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Korgeneral Mehmet Eröz, Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu’nunda aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanık katıldı. Duruşma, emekli olan Albay Çiçek’in de aralarında bulunduğu bazı sanıkların Hasdal Cezaevi’nden, Silivri Cezaevi’ne nakil işlemlerinin yapılması nedeniyle duruşma yaklaşık 4.5 saat gecikmeyle öğleden sonra başlayabildi.





Ses ve görüntü bozuldu



Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, önceki celse çağrılan ‘Gizli tanık Ethem’in, gizli tanık odasında hazır edildiğini söyledi. Islak İmza davasının son oturumunda dinlenmesine karar verilen gizli tanık “Ethem” sesi ve görüntüsü bozularak dinlendi.



Erzincan’daki Ergenekon davasında da gizli tanık olarak ismi bulunan ‘Ethem’, Erzincan Yaylabaşı bölgesinde korucu olarak görev yaptığını belirterek Tunceli-Erzincan bölgesinde bazı askerlerin PKK’ya mühimmat verdiğini iddia etti: “Tunceli-Erzincan-Ovacık sınırında intikale gittik. Belli bir yere geldiğimizde komutan ‘Burada çevre güvenliği alalım’ dedi. Önemli komutanların geleceğini söyledi. ekledik. Komutanlar geldi. Bir araçla yukarı doğru devam ettiler. Araç giderken arkasında mühimmat vardı. Geri geldiğinde kasalar boş geldi. Komutanların mühimmatı yayladaki çobanlara verdiklerini düşünüyoruz. Bu çobanların PKK’ya yardım gittiğini biliyoruz. Bunu köylüler de dahil herkes biliyor. Komutanlarım, terör örgütüne yardım eden bu çobanlara sınırdan geliş gidişleri sırasında göz yumuyorlardı.”





İfadelerde çelişkiler var



Başkan Özese’nin savcılık ifadelerini okuyarak doğru olup olmadığını sorması üzerine Ethem, ifadelerinin bazı kısımlarını düzeltti. Ethem’in Erzurum Özel Yetkili Başsavcılığı’nda verdiği ifadeyle mahkemede verdiği ifadeler arasında arasındaki çelişkiler olduğunu belirten Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, savcılık ifadelerini okuyup okumadığını sordu. Ethem “Aceleye geldi, savcı mahkemede ifadeleri düzeltebileceğimi söyledi” dedi.





Kimliği açık edildi



Üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu’nun “Orduevinde yemekte komutanlar darbeyi konuşuyorlar” şeklinde beyanı olduğunu söylemesi üzerine, Ethem, önceden kendisinin tarla sayılacak bir yerde işletmesi olduğunu belirterek, “Et yapmıştık. Oraya gelenler, aralarında içkili olanlar da vardı. Onlar, orduevinde konuşulduğunu söylüyorlardı” yanıtını verdi.



Mahkeme Başkanı Özese duruşmaya katılanlara gizli tanığın isminin ya da kim olduğunun açık edebilecek davranışlarda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacağını ihtar etti. Ancak Özese’nin duruşmada gizli tanığın ifadesinin ikinci bölümünü okuduğu sırada isim söylediği duyuldu. Bu durumu ise avukat Celal Ülgen dile getirdi. Ülgen, sordukları sorularda gizli tanığın ismini açığa çıkarmamak için özen gösterdiklerini belirttikten sonra “Gerçi başkan gizli tanığın ismini açıkladı” dedi. Ülgen tanığa “Devletten ne kadar para aldınız” diye sordu. Ethem ise “Almadım. Cezaevindeydim” yanıtını verdi.







Albay Göktaş tutuklandı



İnternet Andıcı Davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Albay Ziya İlker Göktaş da dün duruşmaya katıldı. Hakkındaki karar yüzüne okunduktan sonra Albay Göktaş tutuklandı. İnternet Andıcı Davası’nda Albay Göktaş ile birlikte davada tutuklu sayısı 12’ye yükseldi. Göktaş’ın duruşma öncesi kızkardeşine sarılarak veda ettiği görüldü.



