Komutanlar koğuşlara giderken yankılanan ses!

T24 - Fırtına ile Örnek, koridorda yürürken bir tuğgeneral 'Paşam' diye bağırdı: Meğer bizler kağıttan kaplanmışız.Komutanlar başlarını sallayarak koğuşlarına gitti.



Balyoz davasının son duruşmasında 163 sanık hakkında çıkan tutuklama kararının şoku sürerken o gece yaşananlarla ilgili ilginç detaylar da bir bir ortaya çıkıyor. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Tutuklama kararının ardından 'Harbiye Marşı' ile bir süre direnen emekli ve muvazzaf askerlerin hastane dönüşü cezaevindeki koğuşlarına sevki sırasında ilginç bir diyalog yaşandığı öğrenildi. Tutuklanan emekli

Oramiral Özden Örnek, emekli orgeneraller Halil İbrahim Fırtına, Şükrü Sarıışık ile Korg. Engin Alan'ın koğuşlara sevki sırasında, sanıklar arasında olan emekli bir tuğgeneralin 'kağıttan kaplan' çıkışı koridorda yankılandı.





'PAŞAM' DİYE SESLENDİ



Emekli komutanlar koğuşlarına götürülürken en önde emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve emekli Oramiral Özden Örnek'in yürüdüğü bu sırada tutuklananlardan bir emekli tuğgeneralin önde yürüyenlere doğru 'paşam' diye seslendiği öğrenildi. Dönüp kendisine ne olduğunu sorar şekilde bakan Fırtına ve Örnek'e emekli tuğgeneralin, 'Gerçekten bizler kağıttan kaplanmışız' diye bağırdığı kaydedildi.





YÜRÜMEYE DEVAM ETTİLER



Bu çıkış karşısında şaşıran Fırtına ve Örnek'in başlarını salladıktan sonra yürümeye devam ettikleri belirtildi. Generallerin L-4 ve L-5 koğuşuna konulacağı Fırtına ile Örnek'in aynı koğuşu paylaşacağı öğrenildi. Bugün teslim olması beklenen emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın ise Şükrü Sarışık ile aynı koğuşu paylaşması planlanıyor.







'SÜRECİ UZATMAYALIM'



Bu arada 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararlarını duyan üst rütbeli sanıkların, duruşma salonundan çıkmayarak, 'Bizi almaya orgeneral gelsin' direnişini avukatların durdurduğu ortaya çıktı. Avukat Hüseyin Ersöz, sanıkların salonda kendisine 'Yasa nedir, ne yapalım?' diye sorduklarını anlatarak 'Karar yüzünüze okunduğu için üst rütbeliye gerek yok. Süreci uzatmayın dedim, ikna oldular' dedi.





Bir tutuklama daha



Balyoz Güvenlik Harekat Planı davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan emekli Albay Harun Özdemir tutuklandı. Dava kapsamında tutuklananların sayısı 143 oldu. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cuma günü aldığı karar kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan emekli Albay Harun Özdemir dün havalimanında gözaltına alındı. Yurtdışından Türkiye'ye gelen Özdemir, akşam saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. İstanbul Nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesi hakimince yakalama emri yüzüne okunan Özdemir tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

