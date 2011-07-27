-KOMUTANLAR GÖREVDEN ALINDI ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Silvan'daki terörist saldırıyla ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığı'nın idari olarak görevden alma ya da yer değiştirme şeklinde bir uygulaması olduğunu bildirdi. Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nca Polis Akademisi Gölbaşı Kampüsü'nde düzenlenen 40. Dönem temel Özel Harekat Kursu mezuniyet töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Silvan'daki terörist saldırıyla ilgili görevden alınan ya da görev yeri değiştirilen jandarma komutanı olup olmadığının sorulması üzerine Şahin, ''Ayrıca idari olarak Jandarma Genel Komutanlığımız'ın bu yönde bir uygulaması oldu'' dedi. Şahin, ''Kimler ve kaç kişi'' sorusunu da, ''Sayısı önemli değil'' diye yanıtladı. Şahin, ''Rütbe olarak nedir? Jandarma Bölge Komutanı var mı?'' ve ''Alay komutanı var mı'' sorularına ''Şu anda yok'' yanıtını verdi. Tabur komutanı ya da bölük komutanı olup olmadığı sorusu üzerine Şahin, ''Olabilir'' dedi. İdris Naim Şahin, görevden alınan ya da yeri değiştirilen tabur ya da bölük komutanı sayısının kaç olduğuna ilişkin soruyu yanıtlarken, ''Sayısı önemli değil. Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından değerlendirilerek, soruşturmaya paralel bir şekilde idari tedbirler alınıyor. Bunun devamı da olabilir, olmayabilir. Bundan sonrası artık o kurumun kendi çalışma anlayışı ve prensipleri çerçevesinde yürüyecek bir husustur. Bu, günübirlik basınla ve kamuoyuyla paylaşılması gereken bir konu olmaktan çıkmıştır artık'' diye konuştu.