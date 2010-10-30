Komutanlar Başkomutan'a gitmedi, Başbakan sinirlendi!

T24

Erdoğan: Komutanlar Köşk'e gelmeliydi



Emine Erdoğan da katılmadı

Hayrunisa: Herkes burada...



Doğum günü de 29 Ekim olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 60. yaşına girdiği gün eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Çankaya Köşkü'nde verdiği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile davetli komutanlar katılmadı. Anayasa uyarınca “başkomutanlığı” temsil eden Cumhurbaşkanı'nın resepsiyonu sırasında komutanlar da Köşk'e yaklaşık 5-6 kilometre mesafede bulunan Ankara Merkez Orduevi'nde Genelkurmay Başkanı'nın verdiği resepsiyona katıldılar.Askerlerin resepsiyonu saat 19:00'da Merkez Orduevi'nde başladı. Resepsiyon sürerken komutanların kısa bir süre Köşk'teki resepsiyonda görünüp geri dönecekleri tahminleri doğrulanmadı. Cumhurbaşkanlığı'ndaki resepsiyonun başladığı saat 19:00 sıralarında komutanların Köşk'e gitmeyeceği kesinleşti.Cumhurbaşkanı Gül, Köşk’e çıktıktan sonra verdiği 4'üncü resepsiyonda, "Türkiye'nin bütün renkleri, farklılıkları ve gerçeği burada" dedi.Başbakan Tayyip Erdoğan, komutanların Köşk'teki resepsiyona katılmamalarını eleştirdi. Erdoğan, Çankaya'daki resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, tepkisini “Köşk dışında resepsiyonu doğru bulmuyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri buraya gelmeliydi. Bu gecenin resepsiyon yeri Köşk'tür” sözleriyle dile getirdi.Erdoğan, Köşk'teki resepsiyon yerine partisinin İstanbul Kadıköy'de düzenlediği Cumhuriyet şenliğine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrını da eleştirerek, “Bunlar şık şeyler değil” dedi.Geçen hafta, “Yalnız katılabilirim, eşimle katılabilirim, kızımla katılabilirim” diyen Başbakan Erdoğan da, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'na çıkmasından sonra ilk kez tek kerede düzenlediği eşli resepsiyona eşsiz katıldı. Emine Erdoğan. Bu sene de Emine Erdoğan, Hayrünnisa Gül ile yan yana gelmedi.Cumhurbaşkanının düzenlediği Cumhuriyet Resepsiyonu'nda ilk kez devlet erkanına evsahipliği yapan Hayrünnisa Gül ise, gazetecilerin sorularına kısa ve tek bir açıklamayla cevap verdi: 'Herkes burada görüyorsunuz. Biraradayız Türkiye'nin yüzü burada. Çok mutluyuz.'

Çankaya Köşkü'nde 19.30'da başlayan resepsiyon bir buçuk saat sürdü.



Resepsiyonda karides, köfte gibi aperatif yiyeceklerin yanında şarap, viski, cin tonik gibi alkollü içecekler de ikram edildi.



Davete yaklaşık 1000 kişi katıldı.



