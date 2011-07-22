-KOMUTANINI VE ARKADAŞINI VURDU ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - Ankara'da, devriye görevi sırasında bir asker, komutanı ve arkadaşını silahla vurdu. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Etimesgut'ta bir birliğe ait askeri araçta, Eskişehir yolunda devriye görevi sırasındayken kimliği henüz belirlenemeyen asker, araçtaki komutanını ve asker arkadaşını silahla yaraladı. Araçtaki bir başka asker ise arkadaşının ateş ettiği sırada kaçmayı başardı. Yaralı komutan ve asker, çevreden geçen vatandaşlarca Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırıdan kaçarak kurtaran asker ise olay yerine gelen jandarma ekiplerine saldırı hakkında bilgi verdi. Devriye aracı ile olay yerinden kaçan saldırgan askerin yakalanması için çalışma başlatıldı.