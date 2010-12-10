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Kültür-Sanat

Komutan'ın şüpheli ölümü

Cüneyt Özdemir'in Eşref Bitlis'in "şüpheli" ölümünü kaleme aldığı "Komutan'ın Şüpheli Ölümü, Yeniden Açılan Eşref Bitlis 

10 Aralık 2010 02:00

T24 -   Cüneyt Özdemir'in Eşref Bitlis'in "şüpheli" ölümünü kaleme aldığı "Komutan'ın Şüpheli Ölümü, Yeniden Açılan Eşref Bitlis 'kaza dosyasının' Öyküsü"  kitabı Doğan Kitap etiketi ile raflarda.


Ankara’da Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Güvercinlik askeri havalanından super KINÇ AIR B 200 pilotu ile havalanmak için izin ister. Saatler 12.19’u göskterirken havalanır. Rota Diyarbakır’dır. Havalandıktan 5 dakika sonra Ankara Yenimahalle Postanesinin yanındaki bekçi kulubesinin üstüne büyük bir gürültüyle düşer...


Jandarma Genel Komutanı Org. Eşref Bitlis’in uçağı kaza sonucu mu düştü, yoksa bir suikast mı söz konusuydu? "1990’lar, karanlık yıllar olarak tarihe geçti. Özellikle yolu Diyarbakır’dan geçen subaylar ya suikast sonucu ya da şaibeli kazalar nedeniyle öldüler.

Orgeneral Bitlis’le birlikte hayatını kaybeden pilotlardan birinin yakınlarınca sürdürülen ısrarlı takip, şüphelerin haklılığına dair yeni kanıtlar sağladı. Cüneyt Özdemir, Doğan Kitap'tan çıkan kitapta, bir aile reisi, bir baba ve bir komutan olarak Eşref Bitlis'in yaşantısını tasvir ediyor.


Bitlis’in ölümünün ardından yapılan araştırmalara, hazırlanan raporlara, soruşturmalarda ortaya çıkan olgulara dayanarak "şüpheli" bir durumla karşı karşıya olunduğunu ortaya koyan Özdemir'in kitabındaki en ilginç ayrıntılardan biri, "kaza"dan önceki gece Bitlis’in uçağının bulunduğu hangarda nöbet tutan erin anlattıkları.


Kitap, CNN Türk'ün önemli yapımcısı Cüneyt Özdemir'in 'Komutanın Şüpheli Ölümü - Eşref Bitlis Olayı' kitabının 2. baskısıdır.




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