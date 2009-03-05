Komutandan striptiz özrü

İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eliezer Marom, Tel Aviv'de bir striptiz kulübünde görülmesinden sonra, Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'den özür diledi.



Pazartesi gecesi, Tel Aviv'de Go-Go Girls adlı bir kulüpte olduğu ortaya çıkan komutan, oraya bir arkadaşını görmek için, sadece uğradığını belirterek kendini savunmuştu.



Olay Yedioth Ahranot gazetesi tarafından "bir üst düzey subayın" kulüpte görüldüğü şeklinde gündeme getirilmişti. Ancak, daha sonra sözü edilen subayın ismi de yayımlanınca, Genelkurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı çağırıp uyarmak durumunda kaldı.



İsrail ordu sözcülüğüne göre, Marom, Genelkurmay Başkanı'na "olayın kendi rütbesindeki bir subaydan beklenenle örtüşmediğinin farkında olduğunu, olayın İsrail Ordusunun manevi kimliğine zarar vermesinden üzüntü duyduğunu ve özür dilediğini" ifade etti. Bunun üzerine Aşkenazi de kendisini bir subaya yakışmayan davranışı nedeniyle azarladı, ama birçok subayın beklentisinin tersine, bu uyarıyı siciline geçirmedi.



Görgü tanıkları, Marom'un oraya tek başına gelip yarım saat kadar kaldığını, bir striptizcinin, gösterisini bitirmesinin ardından yanına gelip onunla dans ettiğini ifade etmişti. Marom ise oraya sadece, bir arkadaşının partisine katılmak için, kısa süreliğine geldiğini söylemişti.



Marom'un oraya sadece uğradığını belirtmesine karşın, olayı geniş şekilde işleyen İsrail basınına göre kulüpte çalışanlardan biri, "kendisini sık sık burada görüyoruz, yabancı işçilerden biri sanıyorduk" dedi. (AA)