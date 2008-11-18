Komutandan sınıf arkadaşlarına ceza

Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi’nin kuruluşunun 235. yıl dönümü törenine, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç’ın sınıf arkaşlarına yaptığı şaka damgasını vurdu. Oramiral Ataç sınıf arkadaşlarını sahneye davet ettikten sonra, emekli komutanlara "Sınıfa alkol getirdikleri” için ceza verdi.

Oramiral Ataç, Heybeliada’daki Deniz Lisesi’nde düzenlenen Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesinin kuruluşunun 235. yıl dönümü töreni öncesi, içinde Sultan 2. Mahmud’un kullandığı taht, gemi maketleri, okul komutanları tarafından kullanılan fayton, 18 ve 19. yüzyıla ait mobilyaların yer aldığı Deniz Lisesi Müzesinin açılışını gerçekleştirdi.



Oramiral Ataç, törende yaptığı konuşmada da Somali kıyılarında yaşanan gemi kaçırma olaylarına değinerek şunları söyledi:

"Şimdi yepyeni bir problemle karşı karşıyayız, deniz haydutluğu. Bizi muazzam meşgul ediyor bu konu. Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatlerinin korunması açısından birçok girişimimiz var. 2007 senesinde 45 gemi kaçırılmış, bu sene 19. Gemi kaçırıldı. Bu iş büyüyor. Somali’de otorite boşluğu var. Karşımızda kimseyi bulamıyoruz" dedi.



Oramiral Ataç, konuşmasının sonunda, Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulundan sınıf arkadaşlarını sahneye davet etti. Emekli komutanları içtimaya çeken, esprili bir şekilde "Sınıfa alkol getirdiğiniz, size ceza" diyen Oramiral Ataç, emekli komutanlardan ellerini öne uzatmalarını ve yere çökmelerini istedi. Sınıf arkadaşlarının gülerek karşıladığı bu tekmilin ardından emekli komutanlar, kollarını öne uzatıp, dizlerini hafif kırarak bir süre bekledi. Bu durum salondaki komutanlar ve öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı.



Kıdemli mezunlar adına konuşma yapan emekli Deniz Güverte Kıdemli Albay Fahir Hamid Saydam, emekli olduktan sonra yazdığı şiiri okudu. Törende daha sonra, Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi Korosu konser verdi.

Nöbet devir tesliminin ardından, en kıdemli mezun, en kıdemli yönetici ve en kıdemli öğretmene şiltleri takdim edildi. Törene, eski Başbakanlardan Bülent Ulusu, emekli Deniz Kuvvetleri Komutanları Yener Karahanoğlu ve Özden Örnek, kuvvet komutanları ile emekli komutanlar katıldı.

